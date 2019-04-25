Koca, her yıl mart ayının sonunda sektörün beklentilerini de alarak, ilgili komisyonun uygun gördüğü ilaçlarda bir düzenleme yapıldığını belirtti. Koca, Haymana’da bu amaçla sektör temsilcileriyle toplantı gerçekleştirildiğini belirterek, fiyat düzenlemesi yapılacak ilaçların birkaç hafta içinde belli olacağını söyledi. Koca, ilave fiyat artışı taleplerini değerlendirirken, yurt dışındaki gelişmelere de baktıklarını, örneğin Hindistan’da hammadde fiyatlarında artış yaşandığını, bu değişikliklere bakarak karar verdiklerini söyledi. Koca, “Şu anda hayati olup piyasada olmayan bir ilaç yok" diye konuştu.
YERLİ SMA İLACI
Kamuoyunda uzun süre tartışılan SMA ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından geri ödeme kapsamına alınırken, ilaç fiyatlarının aşırı yüksek olduğu tartışmaları da gündeme gelmişti. Bakan Koca, ilacı üreten firmayla iki yıllık anlaşma yaptıklarını, ancak anlaşma gizli olduğu için fiyatı konusunda bilgi veremeyeceğini söyledi. SMA ilacını yerlileştirmek istediklerini kaydeden Koca, 3 firmanın yerli üretim için devrede olduğunu belirtti.
11 MİLYON AİLEYE AŞI MESAJI
Çocuklardaki aşı korkusu ve anne babaların aşı reddine karşı çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Koca, e-nabız üzerinden 11 milyon aileye aşıların önemini anlatan bir mesaj gönderdiklerini anlattı. Koca, şöyle devam etti:
“Toplu aşılarda bir korku olduğunu biliyoruz. Bu korkuyu yenmek için Milli Eğitim Bakanlığı ile uygun ortamlarda toplu değil, tekli olabilecek şekilde aşı yapılmasını organize etmek istiyoruz. Çocuklar için sağlık kartı da devreye girecek. Böylelikle hem göz, kalp, diş gibi taramalarını takip etmek, hem de aşıları takip etmek istiyoruz. Aşı reddinde ise toplumu etkileyecek bir orandan bahsetmiyoruz. Aşıların ithal olması nedeniyle içerikle ilgili tereddütler olduğunu biliyoruz. Bu nedenle de aşıları yerlileştirmeyi çözüm olarak gündeme getirdik. Beş yıl içinde tüm aşıları yerlileştirmek istiyoruz. Tetanos ve difteri aşısı da ağustos ayında ruhsatlandırılmış olacak."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.