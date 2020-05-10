AA

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından hazırlanan bir dakikalık video, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Görüntülerde, sağlık çalışanlarının, bu özel günde birlikte olamadıkları anne ve çocuklarıyla görüntülü telefon görüşmeleri yer aldı.

Beğeni toplayan videonun son bölümünde ise "Anneler Günü'nde anneye sarılmak güzel ama bu Anneler Günü'nde kahraman sağlık çalışanlarımız hayata sarılıyor. Annelerle evlatlarının birbirlerinden ayrı kaldıkları son Anneler Günü'nün bu olması dileğiyle. Tüm annelerimizin günü kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.