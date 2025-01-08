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        Haberler Bilgi Gündem Sağlık ocakları bugün açık mı, kapalı mı? 8 Ocak Çarşamba aile hekimleri görevde olacak mı? Doktorlar neden grev yapıyor?

        Sağlık ocakları bugün açık mı, kapalı mı?

        Aile Hekimleri, Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin iptali talebiyle başlattıkları iş bırakma eylemlerine devam ediyor. Türkiye genelinde 81 ilde yapılan grev kapsamında, 8 Ocak Çarşamba günü de Aile Sağlık Merkezleri'nde hizmet verilip verilmediği araştırılıyor. Sağlık raporu, aşı ya da muayene işlemleri için sağlık ocaklarının açık olup olmadığını araştırılırken, Aile Sağlık Merkezleri'ne gitmeden önce güncel durumu kontrol etmeleri önem taşıyor. Peki, Sağlık ocakları bugün açık mı, kapalı mı? 8 Ocak Çarşamba aile hekimleri görevde olacak mı? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 00:12 Güncelleme: 08.01.2025 - 00:12
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        Aile Hekimlerinin Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne karşı başlattığı beş günlük iş bırakma eylemi sürüyor. 8 Ocak Çarşamba günü Aile Sağlık Merkezleri’nin açık olup olmadığı merak konusu olurken, sağlık çalışanlarının grevde olması nedeniyle aksaklıklar yaşanabileceği belirtiliyor. Aşı, muayene ya da sağlık raporu almak isteyen vatandaşların, sağlık merkezlerine gitmeden önce durum hakkında bilgi alması öneriliyor. İşte 8 Ocak 2025 Sağlık ocağı çalışma durumu...

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        8 OCAK ÇARŞAMBA (BUGÜN) SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

        Aile Sağlık Merkezleri’nde (ASM) çalışan aile hekimleri, birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında 6-10 Ocak tarihleri arasında iş bırakma eylemi gerçekleştirecek. Aile hekimlerine destek vermek amacıyla ikinci ve üçüncü basamak sağlık çalışanları ise 8 Ocak Çarşamba günü 1 gün süreyle iş bırakacak.

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        Üçüncü kez grev kararı alan Aile Hekimleri, yönetmeliğin iptali için harekete geçti. Talepleri arasında, Aile Sağlığı Merkezlerinin fiziki ve tıbbi donanımının kamu tarafından karşılanması, her hekime kayıtlı hasta sayısının 2 bini geçmemesi ve sağlıkta şiddet yasasının daha da güçlendirilmesi bulunuyor.

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        SAĞLIK OCAĞI ÇALIŞMA SAATLERİ

        Normal zamanda yurt genelinde sağlık ocakları 08:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

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