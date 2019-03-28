Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ( SGK ) emekli aylığı bağlatmak, sağlık hizmeti almak için, fiilen bir işte çalışmadığı halde çalışıyormuş gibi göstererek sigorta yaptıranlar oluyor. Bazı işverenler de istihdam teşviklerinden yararlanmak için bu tür yollara başvurabiliyor. SGK, son yıllarda bu konuda önemli tedbirler aldı. Sahte İşyeri ve Sahte Sigortalılık Tespit Projesi kapsamında, 2011 yılından bu yana gerçekleştirilen denetimlerde sahte olduğu kesinleşen işyerlerinin davranış kalıpları incelenerek, sahte işyerlerinin etkin bir şekilde tespit edilebilmesi için formüller ve parametreler geliştirildi. SGK, riskli olduğu değerlendirilen işyerlerini tespit ederek yerinde denetliyor. Bu denetimler sayesinde geçmiş yıllara göre sayıları azalmakla birlikte hala sahte sigorta yaptırmaya devam edenler bulunuyor.

Sigortalı olarak çalışmadıkları halde, bu amaçla kâğıt üzerinde kurulmuş naylon şirketler veya aile yakınlarına ait şirketler üzerinden sahte sigorta yaptıranlar ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalıyorlar.

GEÇERSİZ SAYILIYOR

Kanuna göre, bir kişinin sigortalı olarak gösterilebilmesi için bir işverene bağlı olarak fiilen çalışması gerekiyor. Herhangi bir işte çalışmayan kişinin çalışıyor gösterilmesi, kanunlara göre suç teşkil ediyor. Bir kişinin sahte sigortalı olduğu tespit edildiğinde, öncelikle sigortalılığı iptal ediliyor. Sigortalı gösterilen süre geçersiz sayılıyor ve bu dönemde yatırılmış prim ödemeleri SGK'ya gelir kaydediliyor.

ÖDENEN EMEKLİ AYLIĞI VE SAĞLIK GİDERLERİ GERİ ALINIYOR

Sahte sigorta yaptıran kişi bu dönemde SGK üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlanmışsa, ödenen tedavi giderlerinin tamamı faiziyle birlikte geri alınıyor.

Kendisini sahte sigortalı gösterdiği emekli olduktan sonra ortaya çıkan kişilerin emekli aylıkları iptal edildiği gibi, ödenmiş olan emekli aylıkları da geriye dönük olarak tahsil ediliyor.

HAPİS CEZASI UYGULANIYOR

Sahte sigorta yaptıranlar ile bunları sigortalı gösteren işverenler hapis cezasıyla da karşı karşıya kalıyorlar. Sahte sigorta yaptıranlar, Türk Ceza Kanunu'nun “resmi belgede sahtecilik”, “resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan” ve “özel belgede sahtecilik” hükümleri kapsamında savcılığa sevk ediliyor. Resmi belgede sahtecilik suçunda 2 - 5 yıl; diğer iki suçta ise sırasıyla 3 ay – 2 yıl ve 1 - 3 yıl arasında hapis cezası uygulanıyor.

Sahte sigortalı gösteren işverenlerin, her ay SGK'ya verdiği bildirgenin ve maaş bordrosunun da sahte olduğu kabul ediliyor. Bu nedenle, sahte sigortalı gösterdikleri her ay için, asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı da vergi yönünden cezai yaptırımlar uyguluyor.

SAHTE SİGORTA YERİNE İSTEĞE BAĞLI SİGORTA

Aslında, emekli olmak ve sağlık hizmetlerinden yararlanmak için sahte sigorta yaptırmak yerine kanunun tanıdığı imkânlardan yararlanmak mümkün. İsteğe bağlı sigorta yaptırılarak prim günleri tamamlanabiliyor. 2019 yılı için isteğe bağlı sigortada en düşük tutar üzerinden aylık 819 lira prim ödeniyor. Oysa, sahte sigorta yaptıranlar, bu prime ilave olarak ayrıca para da ödemek zorunda kalıyor.