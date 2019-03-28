Sigortalı olarak çalışmadıkları halde, bu amaçla kâğıt üzerinde kurulmuş naylon şirketler veya aile yakınlarına ait şirketler üzerinden sahte sigorta yaptıranlar ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalıyorlar.
GEÇERSİZ SAYILIYOR
Kanuna göre, bir kişinin sigortalı olarak gösterilebilmesi için bir işverene bağlı olarak fiilen çalışması gerekiyor. Herhangi bir işte çalışmayan kişinin çalışıyor gösterilmesi, kanunlara göre suç teşkil ediyor. Bir kişinin sahte sigortalı olduğu tespit edildiğinde, öncelikle sigortalılığı iptal ediliyor. Sigortalı gösterilen süre geçersiz sayılıyor ve bu dönemde yatırılmış prim ödemeleri SGK'ya gelir kaydediliyor.
ÖDENEN EMEKLİ AYLIĞI VE SAĞLIK GİDERLERİ GERİ ALINIYOR
Sahte sigorta yaptıran kişi bu dönemde SGK üzerinden sağlık hizmetlerinden yararlanmışsa, ödenen tedavi giderlerinin tamamı faiziyle birlikte geri alınıyor.
Kendisini sahte sigortalı gösterdiği emekli olduktan sonra ortaya çıkan kişilerin emekli aylıkları iptal edildiği gibi, ödenmiş olan emekli aylıkları da geriye dönük olarak tahsil ediliyor.
HAPİS CEZASI UYGULANIYOR
Sahte sigorta yaptıranlar ile bunları sigortalı gösteren işverenler hapis cezasıyla da karşı karşıya kalıyorlar. Sahte sigorta yaptıranlar, Türk Ceza Kanunu'nun “resmi belgede sahtecilik”, “resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan” ve “özel belgede sahtecilik” hükümleri kapsamında savcılığa sevk ediliyor. Resmi belgede sahtecilik suçunda 2 - 5 yıl; diğer iki suçta ise sırasıyla 3 ay – 2 yıl ve 1 - 3 yıl arasında hapis cezası uygulanıyor.
Sahte sigortalı gösteren işverenlerin, her ay SGK'ya verdiği bildirgenin ve maaş bordrosunun da sahte olduğu kabul ediliyor. Bu nedenle, sahte sigortalı gösterdikleri her ay için, asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı da vergi yönünden cezai yaptırımlar uyguluyor.
SAHTE SİGORTA YERİNE İSTEĞE BAĞLI SİGORTA
Aslında, emekli olmak ve sağlık hizmetlerinden yararlanmak için sahte sigorta yaptırmak yerine kanunun tanıdığı imkânlardan yararlanmak mümkün. İsteğe bağlı sigorta yaptırılarak prim günleri tamamlanabiliyor. 2019 yılı için isteğe bağlı sigortada en düşük tutar üzerinden aylık 819 lira prim ödeniyor. Oysa, sahte sigorta yaptıranlar, bu prime ilave olarak ayrıca para da ödemek zorunda kalıyor.
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