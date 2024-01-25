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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

        SAKARYA'da, uyuşturucu ticareti yapan 4 ayrı gruba yönelik operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 13:57 Güncelleme: 25.01.2024 - 14:00
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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
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        SAKARYA'da, uyuşturucu ticareti yapan 4 ayrı gruba yönelik operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu getirdiği tespit edilen 4 ayrı gruba yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında ve evlerindeki aramada 2 kilo 489 gram metamfetamin, 1 kilo 264 gram sentetik kannabinoid, 1 kilo 80 gram skunk, 5 ruhsatsız tabanca ve 117 mermi ile suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen 67 bin 685 TL, 400 euro ve 100 dolar ele geçirildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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