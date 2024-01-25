Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
SAKARYA'da, uyuşturucu ticareti yapan 4 ayrı gruba yönelik operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.
SAKARYA'da, uyuşturucu ticareti yapan 4 ayrı gruba yönelik operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu getirdiği tespit edilen 4 ayrı gruba yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında ve evlerindeki aramada 2 kilo 489 gram metamfetamin, 1 kilo 264 gram sentetik kannabinoid, 1 kilo 80 gram skunk, 5 ruhsatsız tabanca ve 117 mermi ile suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen 67 bin 685 TL, 400 euro ve 100 dolar ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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