Emniyet Müdürü Okkan, şehit edilişinin 23'üncü yılında mezarı başında anıldı

DİYARBAKIR'da 23 yıl önce terör saldırısında şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, Sakarya'daki mezarı başında dualarla anıldı.

Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, 24 Ocak 2001'de düzenlenen terör saldırısında 5 mesai arkadaşı ile şehit düştü. Okkan için şehit edilişinin 23'üncü yılında Sakarya'nın Hendek ilçesindeki mezarı başında anma töreni düzenlendi. Törene Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Şehit Ali Gaffar Okkan'ın eşi Zerrin Okkan, ailesi, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Vali Karadeniz, şehit Okkan'ın Diyarbakır halkına, devletin ve polisin şefkat yüzünü gösterdiğini belirterek, "Vatan aşkıyla görevini icra eden, gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet değerlerini savunan, yenilikçi uygulamalarıyla Diyarbakır ve dolayısıyla Güneydoğu Anadolu halkının gönlüne taht kuran bir yöneticiydi. Devletin, halkın yanında olduğunu hissettiren, devletin yetiştirdiği güçlü bir devlet karakteriydi" dedi.

Okkan'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildi. Törene katılanlar, Okkan'ın mezarına karanfil bıraktı.