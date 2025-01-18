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        Süleyman Saim Tekcan, filminde rol aldığı Metin Erksan'ı anlattı:

        İBRAHİM YOZOĞLU - Ressam, sinema oyuncusu ve baskı sanatçısı Süleyman Saim Tekcan, Türk sinemasının önemli yapıtlarından "Sevmek Zamanı" filminde rol aldığı Metin Erksan'ın Türkiye'nin medarıiftiharı sanat yönetmeni olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 11:13 Güncelleme: 18.01.2025 - 11:13
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        Süleyman Saim Tekcan, filminde rol aldığı Metin Erksan'ı anlattı:
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        İBRAHİM YOZOĞLU - Ressam, sinema oyuncusu ve baskı sanatçısı Süleyman Saim Tekcan, Türk sinemasının önemli yapıtlarından "Sevmek Zamanı" filminde rol aldığı Metin Erksan'ın Türkiye'nin medarıiftiharı sanat yönetmeni olduğunu söyledi.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ocak ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında İmoga Koleksiyonu'ndan "Sevmek Zamanı" isimli İbrahim Enez Film Afişleri Sergisi dolayısıyla kente gelen Tekcan, Metin Erksan ve Türk sinemasına ilişkin düşüncelerini AA muhabirine anlattı.

        Resim dalında 2022 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne layık görülen Tekcan, AA muhabirine, Erksan'ın Türk sinemasında adı zirvede yer alan bir yönetmen olduğunu söyledi.

        İstanbul Üniversitesinde Alman akademisyenlerin de bulunduğu birçok kişiden sanat eğitimini alan Erksan'ın, daha sonra Sinema Televizyon Enstitüsünde dersler verdiğini belirten Tekcan, "Işık Üniversitesinde benim kurduğum fakültede sinema dersi verdi. O ders, çocukların akıllarında iz bıraktı. Metin Erksan'ın birçok filmi var ama Türk sinemasında Berlin Film Festivali'nde 'Altın Ayı' ödülünü almış başka sanatçı, başka yönetmen yok. Metin Erksan böyle bir adam. Türkiye'nin medarıiftiharı diyebileceğimiz bir sanat yönetmeni." diye konuştu.

        - "Filmleriyle onu yaşıyoruz, yaşatıyoruz"

        Tekcan, yakın arkadaşı Erksan'dan çok şey öğrendiğini vurgulayarak, geniş bilgi ve kültürel birikime sahip olduğunu belirttiği Erksan'ın "Sevmek Zamanı" filminin Türk sinemasının önemli yapıtlarından olduğunu kaydetti.

        Dünyanın birçok yerinde gösterilen filmin beğenildiğini aktaran Tekcan, şöyle devam etti:

        "Gerçekten Türk sinemasına büyük armağan olarak bıraktığı filmleriyle onu yaşıyoruz, yaşatıyoruz. O, vizörden bakıp da 'Tamam.' demedikçe hiçbir zaman kamera çalışmazdı. Müthiş kamera kültürü vardı. Onun eserlerinde, onun sinemasında her karenin bir resim, bir tablo olduğunu düşünmek gerekir. Metin Ersan, çok hassas, son derece dikkatli ve gerçekten sinemayı çok iyi bilen bir kişiydi. Kültürüyle birleştirdiği yaratıcı dehasıyla sinemayı çok iyi bir noktaya getiren bir kişi."

        Tekcan, filmle ilgili anılarından bahsederek, "Gerçekten de yaptığı işi çok dikkatle yapan ve çektiği her kareyi hesaplayan bir kişiydi. Müşfik Kenter de iyi bir tiyatro oyuncusuydu ama bazı şeyleri birkaç kez ona da tekrarlatıyordu. Beni de çok severdi. Bana da bazı oyunlarda 'Şöyle yap, böyle yap.' dediğini hatırlıyorum. Söylediği her şey doğruydu. Filmin gerçekten başyapıt olarak çıkmasının sebebi de onun üstün yeteneğiydi." ifadelerini kullandı.

        - "Türk sineması dünya sinemasıyla yarışır vaziyette"

        Geçmiş yıllarda zor şartlarda çekilmelerine rağmen güzel filmlerin üretildiğini dile getiren Tekcan, bunlardan birinin "Sevmek Zamanı" filmi olduğunu belirtti.

        Tekcan, Türk sinemasının günümüzde dünya sinemasıyla yarışır vaziyette olduğuna işaret ederek, "Çok önemli filmler yapılıyor. Yapımcı ve rejisörler, filmlerin çoğunda Metin Erksan'ın filmlerini düşünerek 'Daha iyi ne yapabiliriz?' diye yola çıkıyorlar. Çektikleri filmlerde bunu görüyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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