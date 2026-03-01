Canlı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 1 zanlı tutuklandı

        Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 1 zanlı tutuklandı

        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 13:19
        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Sapanca ve Serdivan ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda M.K. (35), T.E. (40) ve S.K. (40) gözaltına alındı.


        Adreslerde yapılan aramalarda, 469,40 gram sentetik uyuşturucu ile 66,90 gram tütün ele geçirildi.

        Zanlılardan M.K. emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, T.E. ve S.K. adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorguları sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden S.K. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

