Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 1 zanlı tutuklandı

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Sapanca ve Serdivan ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda M.K. (35), T.E. (40) ve S.K. (40) gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 469,40 gram sentetik uyuşturucu ile 66,90 gram tütün ele geçirildi. Zanlılardan M.K. emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, T.E. ve S.K. adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden S.K. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.