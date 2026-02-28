Canlı
        Sakarya Haberleri

        AK Parti Sakarya İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması

        AK Parti Sakarya İnsan Hakları Başkanı Ülker Şenyurt, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 29. yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 14:05
        AK Parti Sakarya İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması

        AK Parti Sakarya İnsan Hakları Başkanı Ülker Şenyurt, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 29. yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

        Şenyurt, açıklamasında, 27 Mayıs, 12 Eylül, 27 Nisan ve 15 Temmuz neyse 28 Şubat'ın da aynı şekilde bir darbe olduğunu bildirdi.

        28 Şubat'ı, sonuçlarının nesillerce sürmesi amaçlanan, hesaplı bir şekilde kurgulanmış bir darbe olduğunu aktaran Şenyurt, 28 Şubat'ın insanların milli, manevi değerlerini hedef aldığını kaydetti.

        Şenyurt, bu tarihte millet iradesine karşı tanklar yürütüldüğünü ifade ederek, "Seçilmiş Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti görevden el çektirilmiş, başta başörtülü kadınlar olmak üzere bu ülkenin mütedeyyin kesimlerine yönelik büyük bir zulüm dalgası başlatılmıştır. Bu ülkenin vatandaşları kendi ülkesinin kurumlarına sırf dini hassasiyetlerinden ötürü sokulmamaya çalışılmıştır." ifadelerini kullandı.

        AK Parti olarak 28 Şubat ve benzeri tüm darbeci ve vesayetçi girişimlerin karşısında olduklarını vurgulayan Şenyurt, iktidarları döneminde attıkları adımlarla vesayet odaklarını teker teker çökerttiklerini aktardı.


        Şenyurt, milli iradeyi yeniden inşa ederek, ülkeyi hak ettiği demokrasi standardıyla buluşturduklarını belirterek, "Ancak son zamanlarda yine başörtüsü ve Anadolu'muzun yerel kıyafetlerine yönelik çirkin tavrı gördükçe 28 Şubat zihniyetinin her an hortlayabileceğini bir kez daha idrak ediyoruz. Maalesef bazıları AK Parti iktidarı döneminde atılan demokratikleşme adımlarıyla hak ve özgürlükler noktasında kaydedilen ilerlemeye rağmen, hala içinde bu köhne zihniyeti taşıyor. Bu anlamda milli iradenin inşası noktasında demokrasi bilincinin, sivil iradenin, sandığın gücünün ne denli önemli olduğu bir kez daha anlaşılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

        Şenyurt, şunları kaydetti:

        "Bu fikirlerin karşısında duranlar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti var diye şimdilik belli şeyleri söylemeye cesaret ve fırsat bulamıyorlar. Ancak ilk fırsatta neler yapabileceklerinin fragmanını her seferinde milletimize izletiyorlar. Bu zihniyetle mücadele biz AK Parti için bir demokrasi mücadelesidir, bir hak mücadelesidir, büyük Türkiye mücadelesidir. Toplumsal barışımıza kasteden bu zihniyet orada durduğu sürece büyük ve güçlü Türkiye idealimize ve Türkiye Yüzyılı vizyonumuza her daim ket vurulmaya çalışılacaktır. Ancak bizler tüm bu engelleri milletimizle beraber aşmaktan geri durmayacağız. Bizler AK Parti olarak, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemize hizmet etme kararlılığımızı ve darbeci zihniyet karşısında dimdik durma irademizi yılmadan sürdüreceğiz. Demokrasi tarihimizde bir daha asla 28 Şubat benzeri süreçlerle karşılaşmamak için milli irade anlayışını daima diri tutmaya devam edeceğiz."

