Sakarya'da kaçak tütün operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 13:55 Güncelleme:
        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda Anadolu Otoyolu Adapazarı gişeler mevkisinde durdurulan A.Ş'nin (56) aracında yapılan aramada, 3 milyon 600 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

