Babasının 13 yıl önce sattığı Anadol'u satın alıp maziyi canlandırdı

MİNE YILDIRIM - Sakarya'da yaşayan otomobil tutkunu Tayfun Civelek, babasının 13 yıl önce sattığı Anadol marka otomobili satın alarak maziyi canlandırdı.



Modern Sanayi Sitesi'nde o dönem kardeşiyle işlettiği dükkanda Anadol marka otomobillerin bakım ve onarımını yapan baba İbrahim Civelek, 1995'te İstanbul'dan tutkunu olduğu 1975 model Anadol otomobili satın aldı.



O yıllarda bir oğlunun hastalığı nedeniyle tedavi için birçok şehre giden Civelek, Trabzon'dan dönerken kaza yapması nedeniyle otomobili 2005'te sattı.



Oğlu 35 yaşındaki Tayfun Civelek, ilk sürüş anılarına tanıklık eden baba yadigarı otomobili, 13 yıl sonra sattıkları kişiden geri alarak garaja çekti.



Civelek, baba yadigarı yarım asırlık otomobili aslına uygun bakım ve onarımdan geçirerek yol arkadaşı yaptı.



- "Yolda bırakmayacağına eminim"



Tayfun Civelek, AA muhabirine, otomobil kullanmayı öğrendiği Anadol ile ilgili güzel anılarının olduğunu söyledi.



Anne ve babasının araç satıldığında üzüldüğünü anlatan Civelek, şöyle devam etti:



"Sakarya'dan dışarıya çıkmaması mucize. Bir ağabeyimiz kullanıyordu, bakımları için genelde bize geliyordu, başkasına yaptırmıyordu. 'Satacağın zaman ilk benim haberim olsun.' diyordum çünkü bunun mazisi ve anısı bende de babamda da çok. Tekrar nasip oldu. Beni aradı, 'Arabayı satıyorum, istiyorsan gel.' dedi. Konuştuk, geri aldım. Çocukluk anılarım canlandı."



Civelek, otomobili camlarından iç döşemesine, boyasından kaportasına iki kez restore ettiğini anlatarak, orijinalliğinin bozulmaması için bazı sıkıntılar yaşadığını ama pes etmeyerek istediği görünüme kavuşturduğunu dile getirdi.



Otomobili önceden bilenlerin gördüğünde şaşırdığını belirten Civelek, "Bunun mazisi çok, birçok yere gidip gelebilirim. Yakıtını doldurayım Trabzon'a gözüm kapalı giderim çünkü arabanın ciğerini biliyorum. Yolda bırakmayacağına eminim. Babamla birlikte olduğumuz sürece bu araç yarı yolda bırakmaz. Babam vefat etse bile yine bu kapıda duracak." diye konuştu.



Civelek, katıldığı festival ve fuarlarda taliplilerin çıktığını dile getirerek, aracın babasının emeğiyle yaşına rağmen bu güzellikte olduğunu sözlerine ekledi.

