        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya'da bıçaklı kavgada 16 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bıçaklı kavgada ağır yaralanan 16 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 22:01
        Kurtuluş Mahallesi Eyüp Sokak'ta K.C. (16) ile E.A. (18) arasında "kız meselesi" yüzünden tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çocuk K.C. göğsünden bıçakla yaralandı, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan K.C'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri, şüpheli E.A'yı suç aletiyle gözaltına aldı.

