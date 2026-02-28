Sakarya'da bıçaklı kavgada 16 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bıçaklı kavgada ağır yaralanan 16 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı. Kurtuluş Mahallesi Eyüp Sokak'ta K.C. (16) ile E.A. (18) arasında "kız meselesi" yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çocuk K.C. göğsünden bıçakla yaralandı, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan K.C'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri, şüpheli E.A'yı suç aletiyle gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.