Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Sakarya'da 4 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya'da 4 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Akyazı ilçesinde operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, 4 kilogram esrar, 2 av tüfeği, kılıç ve hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda şüpheli H.A. (60) gözaltına alındı.
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