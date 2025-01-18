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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Sakarya'da 4 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 16:40 Güncelleme: 18.01.2025 - 16:47
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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Sakarya'da 4 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Akyazı ilçesinde operasyon düzenledi.

        Adreste yapılan aramada, 4 kilogram esrar, 2 av tüfeği, kılıç ve hassas terazi ele geçirildi.

        Operasyonda şüpheli H.A. (60) gözaltına alındı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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