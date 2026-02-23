Canlı
        SİMDER, Mali'deki ihtiyaç sahiplerine 40 ton gıda yardımı ulaştırdı

        Sakarya İmam Hatipliler Derneği (SİMDER), ramazan ayı dolayısıyla Mali'deki ihtiyaç sahiplerine 40 ton gıda yardımı yaptı.

        Giriş: 23.02.2026 - 10:49
        Batı Afrika ülkesi Mali'nin başkenti Bamako'da ihtiyaç sahibi 1000 aileye, Türkiye, Almanya ve Yunanistan'daki hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan erzak dağıtıldı.

        Her kolide, 25 kilogram pirinç, 5 kilogram makarna, 5 kilogram şeker ve 5 kilogram yağ olmak üzere 40 kilogram temel gıda malzemesi yer aldı.

        SİMDER Başkanı Yahya Bakır, AA muhabirine, Mali'de uzun yıllardır katarakt ameliyatları, medreselerde eğitim gören öğrencilerin hafızlık icazet merasimleri, zekat dağıtımları ve ramazan ayı öncesinde kumanya organizasyonları gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Bakır, 1000 aileye toplam 40 ton gıda yardımı yapıldığını, yardımların, Sakarya'nın yanı sıra Türkiye genelinden, Almanya'daki mezunlardan ve Yunanistan'daki soydaşlardan gelen bağışlarla temin edildiğini aktardı.

        - "Bize bırakılan miras insanlara faydalı olmak"

        İhtiyaç sahibi insanların yüzünün güldüğünü dile getiren Bakır, "Şunu duyuyoruz '1. gün sahurda sadece su içtik. İftarda yemek yemedik, eğer bu gıdalar gelmeseydi yine su içmek zorunda kalacaktık.' diyen, zor koşullarda yaşayan Afrikalı kardeşlerimizi yalnız bırakamazdık, bırakmadık da." ifadelerini kullandı.

        Bakır, küçük çocukların yardımları sırtlarına alıp koşarak evlerine gittiklerini ve ramazan sevinci yaşadıklarını anlatarak, bu sevince katkı sağlayanlara teşekkür etti.

        Dinin emri gereği insanlara faydalı olmaya gayret ettiklerini belirten Bakır, "Çok büyük medeniyetin evlatlarıyız, dolayısıyla bize bırakılan miras insanlara faydalı ve yardımcı olmak. Medeniyetin mirasını, dinimizin emri gereğini yerine getirmeye çalışıyoruz. Mali'de bize karşı çok sevgi dolu insanlar var çünkü onlara yardım etmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

        Bakır, güler yüzle ve samimiyetle dağıtımları yaptıklarından dolayı oradaki insanların Türkiye'ye karşı sevgi dolu olduklarını da sözlerine ekledi.

