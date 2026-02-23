Canlı
        Sakarya Haberleri

        Sakarya'da dini nikahlı eşini silahla öldüren kişi intihar etti

        Sakarya'nın Arifiye ilçesinde dini nikahlı eşini silahla öldüren kişi intihar etti.

        Giriş: 23.02.2026 - 02:45
        Sakarya'nın Arifiye ilçesinde dini nikahlı eşini silahla öldüren kişi intihar etti.


        Arifbey Mahallesi Menekşe Sokak'taki ADARAY durağı yakınında Recep K. (54), dini nikahlı eşi Nurcan G'ye (49) henüz belirlenemeyen bir nedenle tabancayla ateş etti. Recep K. daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Nurcan G. ile Recep K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

