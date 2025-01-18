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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Sakarya'da konuştu:

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2025'i Sayın Cumhurbaşkanı'mızın himayesinde 'Aile Yılı' olarak ilan ettik. Bu kapsamda Türkiye genelinde 15 bin 30 genç çiftimiz, Aile ve Gençlik Fonu'na başvurdu." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 15:35 Güncelleme: 18.01.2025 - 15:35
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Sakarya'da konuştu:
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2025'i Sayın Cumhurbaşkanı'mızın himayesinde 'Aile Yılı' olarak ilan ettik. Bu kapsamda Türkiye genelinde 15 bin 30 genç çiftimiz, Aile ve Gençlik Fonu'na başvurdu." dedi.

        Bazı programlar için Sakarya'ya gelen Bakan Göktaş, Valiliği ziyaret etti. Şeref defterini imzalayan Göktaş, Vali Rahmi Doğan'dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Göktaş, daha sonra yaptığı açıklamada, il ziyaretlerini sürdürdüklerini, kentlerin ve vatandaşların ihtiyaçlarına binaen değerlendirmede bulunduklarını söyledi.

        Sakarya'da sosyal hizmetler alanının nasıl daha ileri seviyeye taşınacağını değerlendirdiklerini belirten Göktaş, "Sakaryalı kardeşlerimizin sorunlarına ve taleplerine yönelik görüş alışverişinde bulunduk. Sakarya'da tüm kuruluşlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız. Ülkemizin hangi şehrine gitsek aynı misafirperverlikle karşılaşıyoruz. Misafirperverliği için Sakaryalı kardeşlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        - "İnsanı merkeze alan sosyal politikaları hayata geçirdik"

        Göktaş, sosyal devlet anlayışı kapsamında çalışmalar yürüttüklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde insanı merkeze alan sosyal politikaları hayata geçirdiklerini dile getirerek, vatandaşların önceliklerini dikkate aldıklarını kaydetti.

        Şehirleri sosyal hizmetlerle güçlendirdiklerini ve güçlendirmeye devam edeceklerini vurgulayan Göktaş, bu kapsamda Bakanlık olarak Sakarya'da sosyal destekleri 8 milyar 120 milyon liraya ulaştırdıklarını bildirdi.

        Göktaş, Sakarya'da 5 sosyal hizmet merkezinde vatandaşlara hizmet verdiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

        "ASDEP (Aile Sosyal Destek Programı) personelimizle 2017'den bu yana 67 bin 212 haneye destek götürdük. Arz odaklı sosyal yardımlarımız kapsamında bu hizmetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli şefkatli aile ortamında büyümelerini sağlıyoruz, önemsiyoruz. Bu kapsamda 9 çocuk evi, 2 çocuk evi sitesinde, toplamda Sakarya'da kuruluş bakımında bulunan çocuk sayımız 173. 120 koruyucu ailemizde 140 çocuğumuz bulunmakta. Ailesi yanında destek verdiğimiz çocuk sayımız 630. 2012'den bu yana sosyoekonomik destek adı altında ailesi yanında desteklenen çocuklarımıza aktarılan kaynak 127,2 milyon lira. 16 kadın kooperatifiyle kadınlarımıza destek oluyoruz. Ayrıca kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik 1 ŞÖNİM (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi), 2 kadın konuk evimiz var.

        2018'den bugüne de finansal okur yazarlık eğitimlerinden faydalanan 11 bin 277 kadınımız bulunmakta. Engelli ve yaşlılarımıza umut oluyoruz. Bu kapsamda 3'ü özel, 2'si bizim kuruluşumuz olmak üzere toplamda 5 bakım ve rehabilitasyon merkezinde 427 engelli bireyimize hizmet veriyoruz. Ayrıca bir huzurevimizde 52 yaşlımıza hizmet veriyoruz. Bu kapsamda az önce Sayın Valimizle de değerlendirmemizde, şehrimizin bir huzurevine daha ihtiyacı olduğu konusunda istişarelerde bulunduk. Önümüzdeki dönemde inşallah bu kapsamda şehrimize bir huzurevi kazandırmaya yönelik çalışmalarımıza hız kazandıracağız."

        Bakan Göktaş, 2006'dan bugüne evde bakım yardımından faydalanan Sakaryalılara 1,63 milyar lira kaynak aktardıklarını, evde bakımdan faydalanan 5 bin 495 kişinin bulunduğunu dile getirerek, "Sakarya genelinde 17 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımızla vatandaşlarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Sakarya'da sosyal hizmetlerimizi güçlendirecek yatırımlarımız olmaya devam edecek." dedi.

        - "Büyük Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz"

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde 2025'i "Aile Yılı" olarak ilan ettiklerini anımsatan Göktaş, şunları kaydetti:

        "Bu kapsamda Türkiye genelinde 15 bin 30 genç çiftimiz, Aile ve Gençlik Fonu'na başvurdu. Sakarya'da ise 195 genç çiftimiz başvuruda bulundu. Bu kapsamda 2025'te de Aile Yılı kapsamında genç çiftlerimizin yuva kurma yollarında yanında olmaya devam edeceğiz. Onları evlilik yolunda attıkları bu adımda Aile ve Gençlik Fonu ile desteklemeye devam edeceğiz. 2025 Aile Yılı, etkin ve verimli nüfus politikalarımızı hayata geçireceğimiz bir yıl olacak. Aile yapısını korumak ve gelecek nesillerde sağlıklı aile yapısını korumak ve desteklemek adına çok önemli adımları atmayı sürdüreceğiz. Sosyal destek, eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizle ailelere destek olmayı da sürdüreceğiz. Kimseyi geride bırakmama anlayışımızla da bütün Türkiye'ye hizmet etmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 'Büyük Türkiye' için çalışmaya devam ediyoruz. Büyük Türkiye ailesi olarak da hepimizin Aile Yılı'nı kutlamak istiyorum."

        Göktaş, programı kapsamında Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret etti.

        Bakan Göktaş'a, programlarında AK Parti Sakarya milletvekilleri Çiğdem Erdoğan, Ali İnci ve Murat Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Mehmet Uçar ile AK Parti İl Başkanı Yunus Tever de eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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