Vali Doğan, öğrencilere karnelerini dağıttı
Sakarya Valisi Rahmi Doğan, yarıyıl tatiline giren öğrencilere karnelerini dağıttı.
Sakarya Valisi Rahmi Doğan, yarıyıl tatiline giren öğrencilere karnelerini dağıttı.
Vali Doğan, Arifiye ilçesinde Bekir Sıtkı Durgun İlkokulu'nda gerçekleştirilen 2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci dönemi karne dağıtım törenine katıldı.
Törende öğrencilerin hazırladığı gösterileri izleyen Doğan, dönem boyunca gerçekleştirilen etkinlikler hakkında bilgi aldı.
Doğan, öğrencilere tatil dönemini verimli geçirmelerini ve bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.
Öğretmenlere emek ve gayretleri için teşekkür eden Doğan, daha sonra öğrencilere karnelerini dağıttı.
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