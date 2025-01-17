Vali Doğan, öğrencilere karnelerini dağıttı

Öğretmenlere emek ve gayretleri için teşekkür eden Doğan, daha sonra öğrencilere karnelerini dağıttı.

Doğan, öğrencilere tatil dönemini verimli geçirmelerini ve bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

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