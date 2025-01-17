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        Vali Doğan, öğrencilere karnelerini dağıttı

        Sakarya Valisi Rahmi Doğan, yarıyıl tatiline giren öğrencilere karnelerini dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 15:48 Güncelleme: 17.01.2025 - 15:48
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        Vali Doğan, öğrencilere karnelerini dağıttı
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        Sakarya Valisi Rahmi Doğan, yarıyıl tatiline giren öğrencilere karnelerini dağıttı.

        Vali Doğan, Arifiye ilçesinde Bekir Sıtkı Durgun İlkokulu'nda gerçekleştirilen 2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci dönemi karne dağıtım törenine katıldı.

        Törende öğrencilerin hazırladığı gösterileri izleyen Doğan, dönem boyunca gerçekleştirilen etkinlikler hakkında bilgi aldı.

        Doğan, öğrencilere tatil dönemini verimli geçirmelerini ve bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

        Öğretmenlere emek ve gayretleri için teşekkür eden Doğan, daha sonra öğrencilere karnelerini dağıttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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