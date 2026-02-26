Canlı
        Sakarya Haberleri

        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 16:49 Güncelleme:
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.


        Cumhuriyet savcılığının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "sokak satıcılarına" yönelik çalışma yürütüldü.

        İlçede düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, 712 gram sentetik uyuşturucu ve 1 cep telefonu ele geçirildi.


        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

