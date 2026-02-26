Canlı
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        26.02.2026 - 10:22
        DSİ, Sakarya'ya 23 yılda 101 tesis kazandırdı

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Sakarya'da son 23 yılda 21 milyar 240 milyon liralık yatırımla 101 tesis inşa edildiği bildirildi.

        DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sakarya'da suyun kullanımını planlayarak toprağa bereket, enerjiye güç, üretimime değer katıldığı ifade edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, geçmişten gelen suyu koruma ve sürdürülebilir kullanma anlayışını sürdürdüklerini kaydetti.

        Sakarya'da son 23 yılda 21 milyar 240 milyon lira yatırım yaparak 101 tesis inşa ettiklerini belirten Balta, "Sakarya'da son 23 yılda hizmete aldığımız 5 baraj ve 4 gölet ile 10,69 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştık." ifadelerini kullandı.

        Balta, Sakarya'da yapımı devam eden 2 barajın 11 bin 450 dekar tarımsal araziyi suya kavuşturacağını kaydederek, inşa edilen 68 taşkın koruma tesisiyle 191 bin 440 dekar arazinin kontrol altında, 19 tesisin de yapım ve proje aşamasında olduğunu anlattı.

        Balta, 2003'den bu yana Sakarya'da inşa edilen 9 Hidroelektrik Enerji (HES) Tesisi'nin yıllık 0,34 milyar KWh enerji ürettiğini de sözlerine ekledi.

