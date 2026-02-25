Canlı
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 16:31 Güncelleme:
        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

        Düzenlenen operasyonda A.T. (38), C.A. (34) ve S.Y. (30) gözaltına alındı, 38,43 gram sentetik uyuşturucu ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T. ve S.Y. tutuklandı, C.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

