Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakaryaspor'da Caner Erkin ile yollar ayrıldı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, sol bek Caner Erkin ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 15:13 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakaryaspor'da Caner Erkin ile yollar ayrıldı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, sol bek Caner Erkin ile yollarını ayırdı.


        Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

        Sezon başında transfer edilen ve 12 maçta forma giyen Erkin, gördüğü 4 kırmızı kartla dikkati çekmişti.

        Tecrübeli futbolcu son olarak Sakaryaspor'un deplasmanda Özbelsan Sivasspor'a 4-1 yenildiği karşılaşmanın 45+1. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel okullara fiyat incelemesi
        Özel okullara fiyat incelemesi
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Ramazan Günlüğü 7. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 7. Bölüm
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        Almanya'da vatandaşlık için 8 yıl ikamet talebi
        Almanya'da vatandaşlık için 8 yıl ikamet talebi
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        570 milyonluk rövanş!
        570 milyonluk rövanş!
        Venedik değil Çukurova... Narenciye bahçesine motorlu kayıkla gitti!
        Venedik değil Çukurova... Narenciye bahçesine motorlu kayıkla gitti!
        Boşandılar
        Boşandılar
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        Tüm illerde Siirt şampiyon

        Benzer Haberler

        "Gönül Sofrası" etkinliği yoğun ilgi gördü
        "Gönül Sofrası" etkinliği yoğun ilgi gördü
        Geleceğin doktorlarına su ve atık su yönetimi yerinde anlatıldı
        Geleceğin doktorlarına su ve atık su yönetimi yerinde anlatıldı
        Sakarya'da 10 spor sahası tamamlandı
        Sakarya'da 10 spor sahası tamamlandı
        Odunluk yangını ekiplerin hızlı müdahalesi ile söndürüldü
        Odunluk yangını ekiplerin hızlı müdahalesi ile söndürüldü
        İftara saatler kala kebapçının tavanı çöktü, personel son anda kurtuldu Çök...
        İftara saatler kala kebapçının tavanı çöktü, personel son anda kurtuldu Çök...
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı