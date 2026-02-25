Esnaftan 'yemek kartı' isyanı: 'Sistem esnafın belini büküyor'

Türkiye genelinde gıda sektöründe hizmet veren işletmeler, yemek kartı firmalarının uyguladığı yüksek komisyon oranları ve ödeme vadeleri nedeniyle zor günler geçiriyor.

Kurumsal müşterileri kaybetmemek adına sistemi kullanmaya devam eden esnaf, kesintilerin yüzde 20’leri, hatta vadeye göre yüzde 40’ları bulduğunu belirterek yetkililere seslendi.

"KOMİSYON YÜKÜ ALTINDA EZİLİYORUZ"

Sektörün içinde bulunduğu mağduriyeti dile getiren restoran sahibi Savaş Öztürk, kurumsal firmalarla çalıştıkları için bu kartları kullanmaya mecbur olduklarını ifade etti. Öztürk "Müşteriden ödemeyi alıyoruz ancak paramıza kavuşmamız 30 günü buluyor. Erken ödeme almak istediğimizde komisyon oranları fırlıyor. Yüzde 10 komisyonun üzerine bir de fatura kestiğimiz için KDV yükü biniyor. Toplam kesinti yüzde 20’leri buluyor. Nakit akışını sağlamak için yüksek komisyonu kabul edip paramızı erkenden almaya çalışıyoruz, bu sefer de kârımız eriyor. Camlarımız kart etiketleriyle dolu ama bu sistem esnafın belini büküyor" dedi.

"EMEKÇİNİN SIRTINDAN PARA KAZANIYORLAR"

Yüksek komisyon oranları nedeniyle şubelerinde yemek kartı kullanımını tamamen durduran işletmeci Fikret Gül de duruma tepki gösterdi. Bir sistem kurulduğunu ve bu sistemin sadece aracı firmalara yaradığını savunan Gül, şunları söyledi: