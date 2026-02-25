Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.820,50 %-1,64
        DOLAR 43,8698 %0,03
        EURO 51,7028 %0,09
        GRAM ALTIN 7.297,64 %0,25
        FAİZ 36,21 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 127,34 %3,45
        BITCOIN 65.434,00 %2,16
        GBP/TRY 59,2888 %0,17
        EUR/USD 1,1777 %0,04
        BRENT 71,12 %0,48
        ÇEYREK ALTIN 11.931,63 %0,25
        Haberler Ekonomi Alışveriş Esnaftan 'yemek kartı' isyanı: 'Sistem esnafın belini büküyor' - Alışveriş Haberleri

        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı: 'Sistem esnafın belini büküyor'

        Özellikle kurumsal firmaların vazgeçilmezi olan yemek kartları, restoran ve lokanta işletmecileri için adeta bir "komisyon kıskacına" dönüştü. Setcard ve Multinet gibi firmaların uyguladığı yüksek komisyon oranları ve vergi yükü, esnafı "çalışmak zorunda kalmak" ile "şubelerden kaldırmak" arasında bir tercihe zorluyor. Restoran sahibi Savaş Öztürk, "Camlarımız kart etiketleriyle dolu ama bu sistem esnafın belini büküyor" dedi. Yüksek komisyon oranları nedeniyle şubelerinde yemek kartı kullanımını tamamen durduran işletmeci Fikret Gül de, "Bu sistem emekçinin sırtından para kazanma sistemidir. Ben bu yüzden hiçbir şubemde kullandırmıyorum. Aylık ödemeler nedeniyle esnafın kirası, elektriği, suyu beklemek zorunda kalıyor. Kendi paranızla rezil oluyorsunuz. Ben niye emeğimi bu firmalara vereyim? Bu mantık dışı bir olay" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 14:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı

        Türkiye genelinde gıda sektöründe hizmet veren işletmeler, yemek kartı firmalarının uyguladığı yüksek komisyon oranları ve ödeme vadeleri nedeniyle zor günler geçiriyor.

        Kurumsal müşterileri kaybetmemek adına sistemi kullanmaya devam eden esnaf, kesintilerin yüzde 20’leri, hatta vadeye göre yüzde 40’ları bulduğunu belirterek yetkililere seslendi.

        "KOMİSYON YÜKÜ ALTINDA EZİLİYORUZ"

        Sektörün içinde bulunduğu mağduriyeti dile getiren restoran sahibi Savaş Öztürk, kurumsal firmalarla çalıştıkları için bu kartları kullanmaya mecbur olduklarını ifade etti. Öztürk "Müşteriden ödemeyi alıyoruz ancak paramıza kavuşmamız 30 günü buluyor. Erken ödeme almak istediğimizde komisyon oranları fırlıyor. Yüzde 10 komisyonun üzerine bir de fatura kestiğimiz için KDV yükü biniyor. Toplam kesinti yüzde 20’leri buluyor. Nakit akışını sağlamak için yüksek komisyonu kabul edip paramızı erkenden almaya çalışıyoruz, bu sefer de kârımız eriyor. Camlarımız kart etiketleriyle dolu ama bu sistem esnafın belini büküyor" dedi.

        REKLAM

        "EMEKÇİNİN SIRTINDAN PARA KAZANIYORLAR"

        Yüksek komisyon oranları nedeniyle şubelerinde yemek kartı kullanımını tamamen durduran işletmeci Fikret Gül de duruma tepki gösterdi. Bir sistem kurulduğunu ve bu sistemin sadece aracı firmalara yaradığını savunan Gül, şunları söyledi:

        "Biz sabah erkenden kalkıp ateşin başında bin bir emekle çalışıyoruz. Ancak birileri kurulmuş bir sistem üzerinden, hiçbir emek harcamadan yüzde 10'dan yüzde 40'a varan komisyonlar alıyor. Bu sistem emekçinin sırtından para kazanma sistemidir. Ben bu yüzden hiçbir şubemde kullandırmıyorum. Aylık ödemeler nedeniyle esnafın kirası, elektriği, suyu beklemek zorunda kalıyor. Kendi paranızla rezil oluyorsunuz. Ben niye emeğimi bu firmalara vereyim? Bu mantık dışı bir olay."

        ESNAF ÇÖZÜM BEKLİYOR

        Özellikle Setcard ve Multinet gibi yaygın kullanılan kartlarda yaşanan komisyon sıkıntısı, gıda sektöründeki pek çok işletmeyi benzer bir yol ayrımına getirmiş durumda. Esnaf, komisyon oranlarına üst sınır getirilmesini ve ödeme vadelerinin makul seviyelere çekilmesini talep ediyor.

        *Haberin görseli Anadolu ajansının Arşivinden servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Trafik tartışmasında kaputta sürüklenen sürücü: Düşürmek için zikzak çizdi

        ANKARA'da trafikte tartıştıktan sonra kaçmaması için aracının kaputuna çıkan sürücü İbrahim Çayırpınar'ı (51) 20 kilometre sürükleyen sürücü kursu eğitmeni C.Ö. (57) tutuklandı. DHA'ya konuşan Çayırpınar, "Giderken beni düşürmek için zikzak çizdi. Birden el frenini çekti. Yolda 3-4 sefer döndük. Gid...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel okullara fiyat incelemesi
        Özel okullara fiyat incelemesi
        Almanya'da vatandaşlık için 8 yıl ikamet talebi
        Almanya'da vatandaşlık için 8 yıl ikamet talebi
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        570 milyonluk rövanş!
        570 milyonluk rövanş!
        Venedik değil Çukurova... Narenciye bahçesine motorlu kayıkla gitti!
        Venedik değil Çukurova... Narenciye bahçesine motorlu kayıkla gitti!
        Boşandılar
        Boşandılar
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        DJI Romo'da dev güvenlik açığı
        DJI Romo'da dev güvenlik açığı
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        "Avrupa Ligi bizim için bitmiş değil"
        "Avrupa Ligi bizim için bitmiş değil"