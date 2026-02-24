Canlı
        Sakarya Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 21:37
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Sakarya'nın Adapazarı ve Sapanca ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 517,7 gram sentetik uyuşturucu, 21 sentetik ecza, 2 hassas terazi, ruhsatsız tüfek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorguları sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

