Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ve Sapanca ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 517,7 gram sentetik uyuşturucu, 21 sentetik ecza, 2 hassas terazi, ruhsatsız tüfek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

