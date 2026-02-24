Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya'da 16 bin kaçak elektronik sigara ele geçirildi

        Sakarya'da 16 bin gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 14:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da 16 bin kaçak elektronik sigara ele geçirildi

        Sakarya'da 16 bin gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücüdele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

        İstanbul'dan gelen ve Adapazarı ilçesinde durdurulan S.A. (29). ve A.O'nun (37) araçları ile Adapazarı ve Serdivan ilçelerindeki adreslerinde yapılan aramada 16 bin gümrük kaçağı yeni nesil elektronik sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "İddianameye ölüme terk de konulmalı"
        "İddianameye ölüme terk de konulmalı"
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Sarayda çıplak masaj
        Sarayda çıplak masaj
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Vatandaş konuttan ne bekliyor?
        Vatandaş konuttan ne bekliyor?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İftarı müjdeleyen ses!
        İftarı müjdeleyen ses!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!

        Benzer Haberler

        Sakarya'da "drift" atan 2 sürücüye 116 bin 434 lira ceza kesildi
        Sakarya'da "drift" atan 2 sürücüye 116 bin 434 lira ceza kesildi
        Sakarya'da drift atan iki sürücüye toplam 116 bin 434 lira ceza kesildi
        Sakarya'da drift atan iki sürücüye toplam 116 bin 434 lira ceza kesildi
        Sakarya'da drift atan 2 sürücüye toplam 116 bin TL ceza
        Sakarya'da drift atan 2 sürücüye toplam 116 bin TL ceza
        KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - Siber zorbalıkta aile temelli müdahaleler en güçlü k...
        KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - Siber zorbalıkta aile temelli müdahaleler en güçlü k...
        Barakanın her köşesine zulalanmış uyuşturucuyu jandarma yakaladı: 4 tutukla...
        Barakanın her köşesine zulalanmış uyuşturucuyu jandarma yakaladı: 4 tutukla...
        İstanbul'dan getirdikleri 16 bin elektronik sigarayla Sakarya'da yakalandıl...
        İstanbul'dan getirdikleri 16 bin elektronik sigarayla Sakarya'da yakalandıl...