Eski prens Andrew'a Buckingham Sarayı'nda çıplak masaj yaptığını söyleyen kadın konuştu
Prens ünvanını kaybeden Andrew'un, Jeffrey Epstein'in suç ortağı Ghislaine Maxwell aracılığıyla tuttuğu masöze Buckingham Sarayı'nda çıplak masaj yaptırdığı iddiası gündemde. Masöz kadın, ücretin sarayın banka hesabından ödendiğini öne sürdü
Cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile bağlantısı nedeniyle prens ünvanını ve kraliyetteki konumunu kaybeden Andrew'un, Buckingham Sarayı'ndaki bir yatak odasında özel çıplak masajın keyfini çıkardığı ve tüm masrafların saray tarafından karşılandığı iddiası kraliyeti sarstı.
Daily Mail'in haberine göre, eski prens, Epstein'in eski sevgilisi ve fuhuştaki iş ortağı Ghislaine Maxwell'in tavsiyesi üzerine profesyonel masöz Monique Giannelloni'yi, Kraliçe Elizabeth'in resmi konutuna gizlice soktu. Giannelloni, saraya herhangi bir güvenlik kontrolünden geçirilmeden alındığını ve daha sonra Andrew'un odasına götürüldüğünü, Andrew'un banyodan tamamen çıplak bir şekilde çıktığını ve masaj koltuğuna uzandığını iddia etti.
Güney Afrikalı masöz Giannelloni, Buckingham Sarayı'nın 75 sterlinlik faturayı doğrudan banka hesabından ödediğini gösteren faturayı da kanıt olarak sundu.
Bu olay Haziran 2000'de, o zamanki York Dükü'nün 2001'de İngiltere ticaret elçisi olmasından birkaç ay önce gerçekleşti. Ünvanı alınan Dük, pedofil milyarder Jeffrey Epstein ile olan arkadaşlığı nedeniyle 2011'de istifa etmek zorunda kalana kadar bu görevi sürdürdü.
Masöz Giannelloni, Buckingham'daki masaj olayını, "Odaya girdiğimde Andrew orada bornozla duruyordu. 'Merhaba' dedikten sonra banyoya gitti ve çıplak bir şekilde geri döndü. Gözlerimi kaçırdım ve oldukça utandım" sözleriyle anlattı.
Andrew'un "çok nazik ve çok beyefendi" olduğunu söyleyen masöz, "Buckingham Sarayı'nda olduğum için çok gergindim. Bildiğim şeyleri yapıyordum ve eğer bir terslik olursa, havluyu çok hızlı bir şekilde çektiği dışında bunu fark ettiğimi hatırlamıyorum" dedi. "O günkü deneyimime dayanarak Prens Andrew hakkında kötü bir şey söyleyemem. Ona sadece bir kez masaj yaptım" diyen masöz, Andrew ile ilk olarak Ghislaine Maxwell aracılığıyla tanıştığını anlattı.
Tanışma gününü anlatırken, "Gece geç saatte masaj yaptırmak istemişti ama ben öyle yapmadığımı söylemiştim, bu yüzden ertesi sabah gittim" diyen masöz, "Ben oraya gittiğimde Jeffrey Epstein de odadaydı. Bütün süre boyunca yaklaşık 20 milyon sterline bir ada satın almaktan bahsediyorlardı. Bu bana çok garip geldi ve Epstein'in orada öylece durması da tuhaf bir durumdu" şeklinde konuştu.
Masöz Giannelloni, Maxwell'in kendisini Andrew ile tanıştırmadan önce, "Seni Tanrı'dan daha ünlü biriyle tanıştıracağım" dediğini ileri sürdü.
"Ghislaine'i veya Epstein'i tanımıyordum. Prens Andrew'u elbette tanıyordum ama o zamanlar onların bağlantıları veya neyle ilgilendikleri hakkında hiçbir fikrim yoktu" diyen masöz, masaj karşılığında Andrew'un o zamanki kişisel asistanı Charlotte Manley tarafından çek imzalandığını ve paranın kraliyet ailesinin banka hesabından ödendiğini belirtti.
Bu durum, eski iki devlet memurunun, Andrew'un ülkenin ticaret elçisi olarak görev yaptığı dönemde, yurt dışı seyahatleri sırasında aldığı masaj ve lüks seyahat faturalarının vergi mükelleflerinin cebine yüklendiğini iddia etmesinin ardından ortaya çıktı.Andrew'un çıplak masaj ücretinin, Buckingham'ın banka hesabından ödendiğini gösteren belge
Andrew'un prestijli görevde geçirdiği yıllar boyunca uçak biletlerine, otel odalarına ve spa tedavilerine aşırı harcamalar yaptığı öne sürüldü.
Ortaya çıkan bu bilgiler, Andrew'un 2011'de görev süresinin sona ermesiyle birlikte Buckingham Sarayı tarafından yapılan ve ticaret gezileri sırasında tüm kişisel masraflarını kendisinin karşıladığı yönündeki açıklamalarla tamamen çeliştiği için tartışmaya açıldı.