Cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile bağlantısı nedeniyle prens ünvanını ve kraliyetteki konumunu kaybeden Andrew'un, Buckingham Sarayı'ndaki bir yatak odasında özel çıplak masajın keyfini çıkardığı ve tüm masrafların saray tarafından karşılandığı iddiası kraliyeti sarstı.

Daily Mail'in haberine göre, eski prens, Epstein'in eski sevgilisi ve fuhuştaki iş ortağı Ghislaine Maxwell'in tavsiyesi üzerine profesyonel masöz Monique Giannelloni'yi, Kraliçe Elizabeth'in resmi konutuna gizlice soktu. Giannelloni, saraya herhangi bir güvenlik kontrolünden geçirilmeden alındığını ve daha sonra Andrew'un odasına götürüldüğünü, Andrew'un banyodan tamamen çıplak bir şekilde çıktığını ve masaj koltuğuna uzandığını iddia etti.

Monique Giannelloni

Güney Afrikalı masöz Giannelloni, Buckingham Sarayı'nın 75 sterlinlik faturayı doğrudan banka hesabından ödediğini gösteren faturayı da kanıt olarak sundu.

Bu olay Haziran 2000'de, o zamanki York Dükü'nün 2001'de İngiltere ticaret elçisi olmasından birkaç ay önce gerçekleşti. Ünvanı alınan Dük, pedofil milyarder Jeffrey Epstein ile olan arkadaşlığı nedeniyle 2011'de istifa etmek zorunda kalana kadar bu görevi sürdürdü.

Masöz Giannelloni, Buckingham'daki masaj olayını, "Odaya girdiğimde Andrew orada bornozla duruyordu. 'Merhaba' dedikten sonra banyoya gitti ve çıplak bir şekilde geri döndü. Gözlerimi kaçırdım ve oldukça utandım" sözleriyle anlattı. Andrew'un "çok nazik ve çok beyefendi" olduğunu söyleyen masöz, "Buckingham Sarayı'nda olduğum için çok gergindim. Bildiğim şeyleri yapıyordum ve eğer bir terslik olursa, havluyu çok hızlı bir şekilde çektiği dışında bunu fark ettiğimi hatırlamıyorum" dedi. "O günkü deneyimime dayanarak Prens Andrew hakkında kötü bir şey söyleyemem. Ona sadece bir kez masaj yaptım" diyen masöz, Andrew ile ilk olarak Ghislaine Maxwell aracılığıyla tanıştığını anlattı. Tanışma gününü anlatırken, "Gece geç saatte masaj yaptırmak istemişti ama ben öyle yapmadığımı söylemiştim, bu yüzden ertesi sabah gittim" diyen masöz, "Ben oraya gittiğimde Jeffrey Epstein de odadaydı. Bütün süre boyunca yaklaşık 20 milyon sterline bir ada satın almaktan bahsediyorlardı. Bu bana çok garip geldi ve Epstein'in orada öylece durması da tuhaf bir durumdu" şeklinde konuştu.