İçişleri Bakanlığı Kolluk Gözetim Komisyonunun ocak ayı toplantısı Sakarya'da yapıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Kolluk Gözetim Komisyonu Başkanı Mehmet Sağlam, "Hedefimiz net, vatandaşlarımızın haklarını korurken kolluk personelimizin de işini en iyi şekilde yapmasını sağlamak. Bu yolda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz." dedi.

İçişleri Bakanlığı Kolluk Gözetim Komisyonunun ocak ayı toplantısı, Sağlam başkanlığında Sakarya Valiliği'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Sağlam, 2016'da yürürlüğe giren 6713 sayılı Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun ile kolluk görevlilerinin işlediği iddia edilen suçların merkezi sistemde kayıt altına alınması, izlenmesi ve bu doğrultuda kolluk şikayet sisteminin hayata geçirilmesinin amaçlandığını söyledi.

Sağlam, kolluk personeli hakkında ihbar ve şikayetleri hızlı ve etkili sonuçlandırdıklarını, her aşamada şeffaflığı sağladıklarını, görevini özveriyle yapan kolluk personelini asılsız suçlamalardan koruduklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda yürüttüğümüz bu çalışmalarda iki önemli ilkeyi gözetiyoruz, bir yandan kahraman kolluk personelimizin görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için gereken tüm desteği sağlamak, diğer yandan ise tüm iş ve işlemlerin hukuk çerçevesinde yürütülmesini güvence altına almak." diye konuştu.

Bu çalışmaları Türkiye'nin huzur ve güvenliği için özveri ve kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Sağlam, "Hedefimiz net, vatandaşlarımızın haklarını korurken kolluk personelimizin de işini en iyi şekilde yapmasını sağlamak. Bu yolda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Sağlam, komisyon olarak son dönemde yeni uygulamaya geçtiklerini ve aylık toplantıları her ay farklı şehirde gerçekleştirmeye başladıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar 6 ilimizde toplantılar düzenledik. Bugün 7'nci toplantımızı Marmara Bölgemizin incisi Sakarya'mızda gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu toplantılar sayesinde hem yerel dinamikleri daha iyi anlıyor hem de çalışmalarımızı Türkiye'nin dört yanına yayma fırsatı buluyoruz. İl toplantıları kapsamında basınla ilk istişare toplantımızı Sakarya'da gerçekleştiriyoruz."