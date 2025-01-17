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        İçişleri Bakanlığı Kolluk Gözetim Komisyonunun ocak ayı toplantısı Sakarya'da yapıldı

        İçişleri Bakan Yardımcısı ve Kolluk Gözetim Komisyonu Başkanı Mehmet Sağlam, "Hedefimiz net, vatandaşlarımızın haklarını korurken kolluk personelimizin de işini en iyi şekilde yapmasını sağlamak. Bu yolda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 15:21 Güncelleme: 17.01.2025 - 15:28
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        İçişleri Bakanlığı Kolluk Gözetim Komisyonunun ocak ayı toplantısı Sakarya'da yapıldı
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        İçişleri Bakan Yardımcısı ve Kolluk Gözetim Komisyonu Başkanı Mehmet Sağlam, "Hedefimiz net, vatandaşlarımızın haklarını korurken kolluk personelimizin de işini en iyi şekilde yapmasını sağlamak. Bu yolda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz." dedi.

        İçişleri Bakanlığı Kolluk Gözetim Komisyonunun ocak ayı toplantısı, Sağlam başkanlığında Sakarya Valiliği'nde gerçekleştirildi.

        Toplantıda konuşan Sağlam, 2016'da yürürlüğe giren 6713 sayılı Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun ile kolluk görevlilerinin işlediği iddia edilen suçların merkezi sistemde kayıt altına alınması, izlenmesi ve bu doğrultuda kolluk şikayet sisteminin hayata geçirilmesinin amaçlandığını söyledi.

        Sağlam, kolluk personeli hakkında ihbar ve şikayetleri hızlı ve etkili sonuçlandırdıklarını, her aşamada şeffaflığı sağladıklarını, görevini özveriyle yapan kolluk personelini asılsız suçlamalardan koruduklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda yürüttüğümüz bu çalışmalarda iki önemli ilkeyi gözetiyoruz, bir yandan kahraman kolluk personelimizin görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için gereken tüm desteği sağlamak, diğer yandan ise tüm iş ve işlemlerin hukuk çerçevesinde yürütülmesini güvence altına almak." diye konuştu.

        Bu çalışmaları Türkiye'nin huzur ve güvenliği için özveri ve kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Sağlam, "Hedefimiz net, vatandaşlarımızın haklarını korurken kolluk personelimizin de işini en iyi şekilde yapmasını sağlamak. Bu yolda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Sağlam, komisyon olarak son dönemde yeni uygulamaya geçtiklerini ve aylık toplantıları her ay farklı şehirde gerçekleştirmeye başladıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Bugüne kadar 6 ilimizde toplantılar düzenledik. Bugün 7'nci toplantımızı Marmara Bölgemizin incisi Sakarya'mızda gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu toplantılar sayesinde hem yerel dinamikleri daha iyi anlıyor hem de çalışmalarımızı Türkiye'nin dört yanına yayma fırsatı buluyoruz. İl toplantıları kapsamında basınla ilk istişare toplantımızı Sakarya'da gerçekleştiriyoruz."

        Komisyonun görev ve yetkilerine ilişkin bilgi veren Sağlam, yaptıkları çalışmaları anlattı.

        - "Vatandaşlar kolluk görevlileri hakkındaki ihbar, şikayet ve memnuniyet bildirimlerini daha kolay yapabiliyor"

        Sağlam, 29 Ocak 2020'de merkezi kayıt sistemini faaliyete geçirdiklerini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu sistem sayesinde artık kolluk görevlileri hakkındaki tüm ihbar, şikayet ve memnuniyet bildirimleri tek bir merkeze toplanmakta ve titizlikle takip edilmektedir. Ülkemiz genelinde bütün valilik ve kaymakamlıklarda vatandaşlarımızla doğrudan temas noktası konumunda olan kolluk şikayet büroları oluşturduk. Bu kapsamda toplam 1007 büromuz ve bu bürolarda görev yapan 2 bin 771 personelimiz mevcuttur. Her personelimiz düzenli olarak eğitimden geçirilmektedir. Merkezi yönetimden taşra birimlerine kadar kademeli ve birbirini tamamlayan gözetim sistemi oluşturulmuştur."

        Vatandaşların, artık kolluk görevlileri hakkındaki ihbar, şikayet ve memnuniyet bildirimlerini daha kolay yapabildiğine işaret eden Sağlam, "2020 yılından bu yana internet sitemiz üzerinden 7 bin 423 online başvuru aldık. Bu rakam, sistemimize olan güvenin de bir işaretidir. Bu çok kanallı yapı, vatandaşların kendilerine en uygun yöntemi seçerek şikayet ve memnuniyet bildiriminde bulunabilmelerini sağlıyor." dedi.

        Sağlam, komisyon olarak kolluk faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve şeffaf yönetim anlayışının yerleştirilmesi konusundaki çabalarına basının katkılarını önemsediklerini dile getirerek, basın mensuplarının desteğinin bu yenilikçi sistemi kamuoyuna tanıtmak ve toplumun bilinçlenmesini sağlamak açısından kritik öneme sahip olduğunu sözlerine ekledi.

        Toplantıya, komisyon üyeleri Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Dr. Yavuz Selim Akkoç, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Oğuzhan Yaşar, Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Koca ve avukat İsmail Gazel katıldı.

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