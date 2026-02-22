Canlı
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Paletli Yüzme Kulüpler Arası Gençler Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da sona erdi

        Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) 2026 sezonu ikinci paletli yüzme şampiyonası Sakarya'da tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 16:02
        Paletli Yüzme Kulüpler Arası Gençler Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da sona erdi

        Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) 2026 sezonu ikinci paletli yüzme şampiyonası Sakarya'da tamamlandı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sakarya Olimpik Yüzme Havuzu'nda 19-22 Şubat'ta gerçekleşen şampiyonada su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerinde 24 spor kulübünden 271 sporcu yarıştı.

        Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübü bünyesindeki Zeynep Duru Akyol, Ecrin Defne Gündüz, Melis Behmeniyar ve Özün Pişkinoğlu, kadın büyükler ve gençlerde 4x100 metre çift palet ile çift palet su üstü kategorilerinde Türkiye rekoru kırdı.

        Kadınlar 200 metre tüplü kategorisinde Almina Ecrin Ramazanoğlu, kadınlar 200 metre çift palet kategorisinde Derin Çelikkanat, erkekler 50 metre çift palet kategorisinde Kaan Hüseyin Şen, erkekler 4x100 metre çift palet su üstü kategorisinde Hazem Butekno, Kaan Hüseyin Şen, Ege Ulusoy ve Ali Aras Ödüm de yeni rekorların sahipleri oldu.

        Dereceye giren sporculara madalya ve kupalar, TSSF Başkan Vekili Hakan Arslan, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ve protokol üyeleri tarafından verildi.

        Kapanış seremonisinde konuşan AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, yarışmaya katılan ve dereceye giren sporcuları kutladığını, yüzücülerden dünyada da derece beklediklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

