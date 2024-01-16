Otizmli çocuklar SUBÜ'deki etkinlikte tırmanış sporuyla tanıştı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (SUBÜ) düzenlenen etkinliğe katılan otizmli çocuklar, tırmanış sporunu deneyimledi.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (SUBÜ) düzenlenen etkinliğe katılan otizmli çocuklar, tırmanış sporunu deneyimledi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Dağcılık ve Doğa Sporları Topluluğunca, Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları ile Otizm Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezleri'nin katkılarıyla "Farklılıklarımız Gücümüzdür" isimli etkinlik düzenlendi.
Spor Bilimleri Fakültesi'ndeki spor salonunda gerçekleştirilen etkinliğe katılan otizmli çocuklar, tırmanış sporuyla tanıştı.
Otizmli çocuklarla yakından ilgilenen öğrenciler, spora ilişkin bilgi verdi.
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