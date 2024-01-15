Sakaryalı öğrencilerden şehit ailelerine mektup
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde öğrenciler, Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit düşen 9 askerin ailesine mektup yazdı.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde öğrenciler, Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit düşen 9 askerin ailesine mektup yazdı.
Pamukova Fatmahanım İlk ve Ortaokulu öğrencileri, okul bahçesinde şehit düşen askerler için saygı duruşunda bulundu.Daha sonra öğretmenler, sınıflarda öğrencilere şehitlerin biyografisini okudu.
Öğrenciler, şiir ve Türk bayraklı resimlerle süsledikleri mektupları, şehit ailelerine göndermek üzere öğretmenlerine teslim etti.
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