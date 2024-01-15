Sakaryalı öğrencilerden şehit ailelerine mektup

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde öğrenciler, Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit düşen 9 askerin ailesine mektup yazdı.

Pamukova Fatmahanım İlk ve Ortaokulu öğrencileri, okul bahçesinde şehit düşen askerler için saygı duruşunda bulundu.​​​​​​​Daha sonra öğretmenler, sınıflarda öğrencilere şehitlerin biyografisini okudu.

Öğrenciler, şiir ve Türk bayraklı resimlerle süsledikleri mektupları, şehit ailelerine göndermek üzere öğretmenlerine teslim etti.