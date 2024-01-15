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        Sakaryalı öğrencilerden şehit ailelerine mektup

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde öğrenciler, Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit düşen 9 askerin ailesine mektup yazdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 17:38 Güncelleme: 15.01.2024 - 17:46
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        Sakaryalı öğrencilerden şehit ailelerine mektup
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        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde öğrenciler, Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit düşen 9 askerin ailesine mektup yazdı.

        Pamukova Fatmahanım İlk ve Ortaokulu öğrencileri, okul bahçesinde şehit düşen askerler için saygı duruşunda bulundu.​​​​​​​Daha sonra öğretmenler, sınıflarda öğrencilere şehitlerin biyografisini okudu.

        Öğrenciler, şiir ve Türk bayraklı resimlerle süsledikleri mektupları, şehit ailelerine göndermek üzere öğretmenlerine teslim etti.

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