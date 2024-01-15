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        Sakarya Büyükşehir Belediyespor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

        Hentbol Erkekler Süper Ligi ekiplerinden Sakarya Büyükşehir Belediyespor, ikinci yarı hazırlıklarına yaptığı özel maçla devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 16:24 Güncelleme: 15.01.2024 - 16:24
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        Sakarya Büyükşehir Belediyespor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü
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        Hentbol Erkekler Süper Ligi ekiplerinden Sakarya Büyükşehir Belediyespor, ikinci yarı hazırlıklarına yaptığı özel maçla devam etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilk yarıyı 9 galibiyetle ikinci sırada tamamlayan Sakarya ekibi, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Fas Milli Takımı ile karşılaştı.

        Hazırlık maçına milli takımlara giden 9 sporcusundan eksik çıkan Sakarya temsilcisi, sahadan 38-35 galip ayrıldı.

        Türkiye Kupası'nda Final-Four mücadelesi verecek Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Süper Lig'in ikinci yarısında ilk maçını 3 Şubat'ta Konya Büyükşehir Belediyespor ile oynayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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