Antalya'nın Kepez ilçesinde Y. Gündüz (37), 10 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı 3 çocuğunun annesi Burcu Gezersoy'u (26) 17 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Kendisini de bıçakla ağır yaralayan Gündüz, hastanede tedaviye alındı.

DHA'nın haberine göre kan donduran olay, saat 00.30 sıralarında Kepez ilçesinde meydana geldi. Halı pazarlamacılığı yapan Y. Gündüz ile 10 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı 3 çocuk annesi Burcu Gezersoy arasında tartışma çıktı.

ANNE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kızının öldürüldüğünü öğrenip, bugün sabah saatlerinde Uşak'tan Antalya'ya gelen Zale Gezersoy ile diğer iki kızı ve yakınları gözyaşı döktü. Gezersoy, "Kızım akşam yatakları kurmaya gitmiş. Yatakları kurduğu esnada eğilince birlikte yaşadığı kişi 17 yerini bıçaklamış. Benim ciğerim yandı, hiçbir ananın yüreği benim gibi yanmasın. Böyle katillere hiçbir anne baba çocuklarını teslim etmesin. Benim çocuğum 17 kez bıçaklanacak ne yaptı. Kötü yolda mı gördü? Ne etti de bunları benim çocuğuma yaptın" dedi.

Adli tıptaki işlemlerin ardından annesi Zale Gezersoy'a teslim edilen Burcu Gezersoy'un cenazesi defnedilmek üzere Uşak'a götürüldü.

Fotoğraflar: İHA