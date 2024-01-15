İstanbul su rekoru kırdı ama... Avrupa Yakası'na dikkat!

İstanbul’da barajlardaki doluluk oranı henüz 2 ay önce, kasım ayında yüzde 15’lere kadar düşmüştü.

Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız.

Son haftalardaki yağışlarla birlikte doluluk oranı yüzde 60’lara dayandı. Barajlardaki doluluk oranının artmasıyla birlikte susuzluk riski de gündemimizden çıktı ancak uzmanlar uyarıyor: 2023’te su tüketiminde rekor kırıldı, Avrupa Yakası’na dikkat!

"SU YÖNETİMİNİ SADECE YAĞIŞA BAĞLI YAPAMAYIZ"

Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, İstanbul için su sorununun bitmediğini söyledi: “Son yağışlar başta İstanbul su yönetimi olmak üzere özellikle İstanbul’un Avrupa yakasında yaşayanları çok rahatlattı. Bu durum ülkemizdeki genel anlayışta olduğu gibi İstanbul için de su sorununun çözüldüğü şeklinde bir algının oluşmasına neden oldu.

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Yağışlı geçen son birkaç hafta sonunda 2 yıldır süren kurak dönemin İstanbul’da ortaya çıkarttığı su güvenliği riski neredeyse unutuldu, bu dönemin analizi yapılıp su kullanıcıları ile paylaşılmadı.

İstanbul’un su sorunu, sadece yağışların azalmasına bağlı bir yaklaşımla ele alındığında sürdürülebilir su yönetimine ulaşılması zorlaşır. İstanbul’un su yönetimindeki yapısal, yönetsel eksikliklerin tespiti ve çözümü konusunda ilerleme kaydedilemez.

Su Politikaları Derneği olarak birçok açıklamamızda yer alan, “Su yönetimi sadece çeşmelerden suyu akıtmak değildir” şeklindeki yaklaşımımızın esası suyun sadece miktar yönetiminden ibaret olmadığını vurgulamaktır.”

Dursun Yıldız, İstanbul’un su sorununa karşı şu çarpıcı verileri paylaştı ve yapılması gerekenleri anlattı…