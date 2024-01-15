İşte dünyanın piyasa değeri en yüksek olan 20 şirketi - En değerlisi Microsoft oldu - Teknoloji Haberleri

İşte dünyanın piyasa değeri en yüksek olan 20 şirketi - En değerlisi Microsoft oldu - Teknoloji Haberleri

İşte dünyanın piyasa değeri en yüksek 20 şirketi listesi Dünyanın en değerli şirketleri listesinde zirve el değiştirdi. Microsoft uzun bir süredir piyasa değeri en yüksek şirketler arasında zirve mücadesi verirken, yapay zeka yatırımları ciddi bir değer kazanmasını sağladı. ABD'li teknoloji devi, geçtiğimiz hafta Apple'I geride günlük işlemlerde geride bırakırken, LSEG verilerine göre, Microsoft'un piyasa değeri şimdiye kadarki en yüksek seviyesi olan 2,887 trilyon dolara ulaşarak zirveyi aldı. İşte önde gelen şirketler arasında dünyanın en yüksek piyasa değerine sahip olan 20 şirketi…

Teknoloji firmaları gücünü her geçen gün artırırken, piyasa değeri en yüksek 20 şirket arasında da bunu açık ara görmek mümkün oluyor. Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon gibi önde gelen teknoloji firmaları piyasa değeri en yüksek şirketler arasında zirve yarışının iddialıları olarak göze çarparken, Suudi petrol şirketi Aramco listenin en üstlerinde dikkat çekenlerden oldu. Teknoloji ve otomotivi bir arada tutan elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın listede ilk 10'da yer alması ise şaşırtmadı.

MICROSOFT ZİRVEYİ ALDI

Microsoft, artan yatırımcı ilgisinin en fazla olduğu ve kazanan sektör haline gelen, 2023'ün en ilgi çekici teknolojileri arasında yer alan üretken yapay zekaya (AI) derinlemesine odaklanmasıyla Apple'ı geride bırakmayı başararak piyasa değerine göre dünyanın en büyük şirketi haline geldi.

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Geçen yıl önemli pazar dalgalanmaları yaşanırken özellikle, Microsoft'un piyasa değeri 1 trilyon doların üzerinde arttı. Bu artışın en önemli sebepleri arasında ise şirketin yapay zekaya olan yatırımları ve hevesi gösteriliyor. Teknoloji devi, Nvidia ve Amazon yapay zekaya önemli bir vurgu ve yatırım yaptığını duyurdu.

2,8 TRİLYON DOLARI GEÇTİ

Analistler, bu değişim ile teknoloji ve internet şirketlerinin pazarın en yüksek kademelerinin ön saflarında yer alan tüketici ve finans firmalarının yerini almaya başladığı 2000'li yılların başları arasında paralellikler olduğunu vurguluyorlar.

LSEG verilerine göre, Microsoft'un piyasa değeri şimdiye kadarki en yüksek seviyesi olan 2,887 trilyon dolar olurken, Apple'ın piyasa değeri 14 Aralık'ta 3,081 trilyon dolarla zirve yaptıktan sonra Cuma günkü kapanış itibarıyla 2,875 trilyon dolar oldu.

Microsoft, OpenAI'nin teknolojisini üretkenlik yazılımı paketine dahil etti ve bu, Temmuz-Eylül çeyreğinde bulut bilişim işinde bir toparlanmaya yol açan bir hareket. Yapay zeka lideri, Google'ın web aramasındaki hakimiyetine meydan okumak için bir fırsat da yarattı.

Bununla birlikte OpenAI'ın CEO'sunu görevden alma sürecinde de Microsoft'un girişimi ve ayrılanlara iş teklif etmesi gücünü ortaya koymasını da sağladı.

APPLE GÜÇ KAYBEDİYOR

Öte yandan Apple, amiral gemisi ürünü iPhone da dahil olmak üzere azalan taleple ilgili zorluklarla da karşı karşıya.

Dünyanın en değerli şirketi mücadelesi Haberi Görüntüle

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Şirket, özellikle COVID-19 salgınından ekonomik toparlanmanın durgun olduğu ve yeniden canlanan Huawei'nin rekabetinin yoğunlaştığı ve pazar payını etkilediği kilit bir pazar olan Çin'de mücadele ediyor.

İLK 20'DE TEKNOLOJİ DEVLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Piyasa değeri en yüksek şirket unvanını Apple'dan devralarak zirveye yerleşen Microsoft'un yanı sıra öne çıkan en değerli şirketlerin büyük çoğunluğu teknoloji odaklı firmalar olarak dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra Suudi Arabistan'ın önemli petrol şirketlerinden Aramco'nun üçüncü sırayı alışı ve büyümesini sürdürüşü de önemli dikkat çekici gelişmelerden. İşte ilk LSEG verilerine göre 20 en değerli şirket listesi ve piyasa değerleri

*Haberde kullanılan görsel Reuters tarafından servis edilmiştir

*Grafik: Can Baytak