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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Dünyanın en değerli şirketi değişti - Microsoft, Apple'ı geride bıraktı! - Teknoloji Haberleri

        Microsoft, Apple'ı geride bıraktı!

        Microsoft, 2021 yılından bu yana ilk kez dünyanın en değerli şirketi olarak Apple'ı geride bıraktı

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 12.01.2024 - 10:10 Güncelleme: 12.01.2024 - 10:10
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        Dünyanın en değerli şirketi değişti
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        Microsoft'un hisseleri, şirketin ChatGPT yapımcısı OpenAI'ye yaptığı yatırım yoluyla üretken yapay zekada aldığı erken liderlik sayesinde geçen yıldan bu yana keskin bir şekilde yükseldi.

        Microsoft, iPhone üreticisinin hisselerinin artan talep endişeleri üzerine yıla zayıf bir başlangıç yapmasının ardından 2021'den bu yana ilk kez dünyanın en değerli şirketi olarak Apple'ı küçük bir farkla geride bıraktı.

        YÜZDE 2'YE KADAR YÜKSELDİ

        Microsoft'un hissesi %0,5 artışla kapandı ve 2,859 trilyon dolarlık bir piyasa değeri verdi. Seans sırasında %2'ye kadar yükseldi ve şirket kısaca 2.903 trilyon dolar değerindeydi.

        Apple'ın hisseleri %0,3 düşüşle kapandı ve şirkete 2,886 trilyon dolarlık bir piyasa değeri verdi. Microsoft ve Apple, yıllar boyunca en üst sırada yer almak için itişip kakıştı.

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        D.A. Davidson analisti Gil Luria, "Microsoft'un Apple'ı geçmesi kaçınılmazdı, çünkü Microsoft daha hızlı büyüyor ve üretken yapay zeka devriminden daha fazla yararlanıyor" dedi.

        Microsoft, OpenAI'nin teknolojisini üretkenlik yazılımı paketine dahil etti ve bu, 2023 Temmuz-Eylül çeyreğinde bulut bilişim işinde bir toparlanmaya yol açan bir hareket olarak dikkat çekti.

        Bu arada Apple, en büyük nakit akış kaynağı olan iPhone satışları da dahil olmak üzere zayıflayan taleple boğuşmayı sürdürüyor. Büyük bir pazar olan Çin'deki talep, ülke ekonomisinin pandemiden yavaş bir toparlanma göstermesi ve yeniden canlanan Huawei Apple'ın pazar payını azaltıyor.

        APPLE'IN PUANLARI DÜŞÜYOR

        Aracı kurum Redburn Atlantic, çarşamba günü yayınladığı bir müşteri notunda, "Çin, önümüzdeki yıllarda performans üzerinde bir engel olabilir" dedi ve Apple'ın hisselerini "nötr"e düşürdü.

        Apple'ı takip eden 41 analistten en az üçü, 2024'ün başından bu yana puanlarını düşürdü.

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        Cupertino, California merkezli Apple'ın hisseleri, Microsoft'taki %1,8'lik artışa kıyasla son kapanış itibariyle Ocak ayında %3,3 düştü.

        Her iki hisse senedi de, halka açık şirketlere değer biçmenin yaygın bir yöntemi olan hisse fiyatı-kazanç (PE) oranı açısından yüksek değerli hisseler olarak göze çarpıyor.

        LSEG verilerine göre Apple, son 10 yıldaki ortalaması olan 19'un oldukça üzerinde, 28'lik bir ileriye dönük fiyat-kazanç ile işlem görüyor.

        Microsoft, 10 yıllık ortalaması olan 24'ün üzerinde, ileriye dönük kazançların yaklaşık 31 katı işlem görüyor.

        Piyasa değeri 14 Aralık'ta 3,081 trilyon dolara ulaşan Apple'ın hisseleri geçen yılı yüzde 48 kazançla kapattı. Bu rakam, Microsoft'un yakaladığı %57'lik artıştan daha düşük kaldı.

        Microsoft, COVID kaynaklı tedarik zinciri kıtlıklarıyla ilgili endişelerin iPhone üreticisinin hisse senedi fiyatını vurduğu 2018 yılı da dahil olmak üzere, 2021'den bu yana birkaç kez en değerli şirket olarak Apple'ın liderliğini kısa bir süreliğine ele geçirdi.

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