Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da mobilyacılar çarşısında çıkan yangın hasara yol açtı

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, mobilyacılar çarşısındaki bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 20:30 Güncelleme: 14.01.2024 - 20:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da mobilyacılar çarşısında çıkan yangın hasara yol açtı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, mobilyacılar çarşısındaki bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.

        İstiklal Caddesi'nde bulunan Asem Mobilyacılar Çarşısı'nda H.K'ya ait koltuk üretimi yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın nedeniyle çevreye yoğun duman yayıldı.

        Çalışanlar ve çevredekiler, iş yerindeki bazı eşyaları dışarı çıkardı.

        İtfaiye ekiplerinin merdivenli araçla müdahale ederek söndürdüğü yangın hasara yol açtı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Maçta 1 gol var!
        Maçta 1 gol var!
        MİT'ten Suriye'de PKK'ya operasyon! 23 terör hedefi imha edildi
        MİT'ten Suriye'de PKK'ya operasyon! 23 terör hedefi imha edildi
        Önce kadro dışı sonra fesih kararı!
        Önce kadro dışı sonra fesih kararı!
        Hafızalara kazınmıştı! Şehit babasından acı haber
        Hafızalara kazınmıştı! Şehit babasından acı haber
        Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe tahttan çekildi
        Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe tahttan çekildi
        Şehitlerimiz için son görev
        Şehitlerimiz için son görev
        Yunan Bakan: Türkiye, Yunanistan'dan çok daha önde
        Yunan Bakan: Türkiye, Yunanistan'dan çok daha önde
        Çevre kirliliğine neden olan firmaya para cezası!
        Çevre kirliliğine neden olan firmaya para cezası!
        Halil Umut Meler'i sevgi gösterisiyle karşıladılar
        Halil Umut Meler'i sevgi gösterisiyle karşıladılar
        Türkü evinde kadın cinayeti! Kablo ile boğdu
        Türkü evinde kadın cinayeti! Kablo ile boğdu
        Amir Hadziahmetovic şoku
        Amir Hadziahmetovic şoku
        Yeni haftada batıya kuvvetli yağışlar geliyor!
        Yeni haftada batıya kuvvetli yağışlar geliyor!
        15 yaşındaki sözde nişanlısı çocuğu öldürdü!
        15 yaşındaki sözde nişanlısı çocuğu öldürdü!
        Zeki Müren yorumu tepki çekti
        Zeki Müren yorumu tepki çekti
        'Eşimi sınavdan geçirdim öyle evlendim'
        'Eşimi sınavdan geçirdim öyle evlendim'
        "O mesaj çok iş yaptı"
        "O mesaj çok iş yaptı"
        Otomotiv üretimi 1.5 milyona dayandı
        Otomotiv üretimi 1.5 milyona dayandı
        Otomobilin çarptığı 2 genç öldü
        Otomobilin çarptığı 2 genç öldü
        2023’ün en çok hasılat getiren 10 korku filmi
        2023’ün en çok hasılat getiren 10 korku filmi
        "Kadın dayanışmasının merkezde olduğu bir dizi"
        "Kadın dayanışmasının merkezde olduğu bir dizi"

        Benzer Haberler

        Sakarya'da iki otomobilin çarpışması sonucu çift yaralandı
        Sakarya'da iki otomobilin çarpışması sonucu çift yaralandı
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'da iki katlı müstakil ev yangında hasar gördü
        Sakarya'da iki katlı müstakil ev yangında hasar gördü
        Sakarya'da beyaz örtüyle kaplanan Çam Dağı'nın eteklerini kardelenler süsle...
        Sakarya'da beyaz örtüyle kaplanan Çam Dağı'nın eteklerini kardelenler süsle...
        Sakarya ve Kocaeli'deki camilerde şehitler için dua edildi
        Sakarya ve Kocaeli'deki camilerde şehitler için dua edildi
        Sakarya, Kocaeli ve Karabük'te terör ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıl...
        Sakarya, Kocaeli ve Karabük'te terör ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıl...