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        Sakarya'da beyaz örtüyle kaplanan Çam Dağı'nın eteklerini kardelenler süsledi

        Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan 900 rakımlı Çam Dağı bölgesinde açan kardelenler, yeşil gövdesiyle ormanlara, beyaz çiçeğiyle kar örtüsüne ahenk kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 11:03 Güncelleme: 14.01.2024 - 11:03
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        Sakarya'da beyaz örtüyle kaplanan Çam Dağı'nın eteklerini kardelenler süsledi
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        Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan 900 rakımlı Çam Dağı bölgesinde açan kardelenler, yeşil gövdesiyle ormanlara, beyaz çiçeğiyle kar örtüsüne ahenk kattı.

        Kocaali ilçesine bağlı yüksek rakımlı kırsal mahalleler Çakmaklı, Aktaş, Süngüt, Küplük, Kızılüzüm, Kestanepınar, Kirazlı ve Açmabaşı'nda 2 gündür etkili olan kar yağışı, yapıların çatılarını ve tarım arazilerini beyaz örtüyle kapladı.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü Çam Dağı bölgesindeki derelerde buz sarkıtları oluştu.

        Kestanepınar Mahallesi mevkisinde ise karların altından yükselen kardelen çiçekleri, ormanların yeşili ve karın beyazıyla ahenkli görüntüler oluşturdu.

        Bölgedeki kartpostallık manzaralar havadan da görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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