        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Sakarya'da partisinin iftar programına katıldı

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sakarya'da partisinin iftar programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 21:08 Güncelleme:
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Sakarya'da partisinin iftar programına katıldı

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sakarya'da partisinin iftar programına katıldı.

        Adapazarı ilçesinde bir restorandaki iftar öncesinde konuşan Erbakan, adil bir düzen ve millet öncelikli anlayışın "Milli Görüş" ile sağlanabileceğini söyledi.

        "Üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi modeline geçmek, önce imtiyazlar anlayışı yerine önce millet anlayışını hakim kılmak, paylaşımda adaleti hakim kılmak ve adil bir ekonomik düzeni hakim kılmak ancak ve ancak Milli Görüş ve Yeniden Refah ile mümkün." diyen Erbakan, refah seviyesini artırmak için Necmettin Erbakan'ın yolundan ilerlediklerini ifade etti.

        Erbakan, Yeniden Refah iktidarında, dar gelirlinin, işçinin, memurun, emeklinin, çiftçinin, köylünün alım gücü ve refah seviyesinin artırılacağını belirterek, "Oh be, dünya varmış, oh be, Milli Görüş varmış' diyecekler, o günler çok yakındır inşallah. Bunu 54. hükümette Necmettin Erbakan hocamız yaptı, şimdi yine aynısını aynı ruhla ve aşkla yola çıkmış olan Yeniden Refah ve milli görüş kadroları gerçekleştirecek." diye konuştu.

        "81 İlimize Yüzlerce Refah Projesi ve Kalkınan Türkiye" kitabındaki projelerden bahseden Erbakan, üretime, istihdama, kalkınmaya ve ihracata yönelik projelerin hayata geçirilmesiyle Türkiye'nin işsizlikten ve dış ticaret açığından kurtulacağını kaydetti.

        Erbakan, üretim ve ihracatla büyük bir Türkiye göreceklerine işaret ederek, "Üreten ve ihraç eden Türkiye ile inşallah yeniden büyük Türkiye olacağız. Cenabıallah bugünlere bir an evvel ulaşmayı nasip eylesin." dedi.

        Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Hüseyin Gürsoy da teşekkür konuşması yaptı.

        İftarın ardından partililerle fotoğraf çektiren Erbakan, teravih namazını kent merkezindeki tarihi Orhan Camisi'nde kıldı.

        İftar programına, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız, Karapürçek Belediye Başkanı Mehmet Murat Çoruhlu, Kaynarca Belediye Başkanı Kadir Yazgan, il yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

