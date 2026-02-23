Sakarya'da aranan 378 kişi yakalandı

Sakarya'da çeşitli suçlardan aranan 378 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekiplerin, bir ayda düzenlediği operasyonlarda ifadeye yönelik aranması bulunan 198 kişi ile haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 180 hükümlü yakalandı.

