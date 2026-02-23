Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı, Erenler ve Ferizli ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.



Ferizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satışı ve sokak satıcılarına yönelik ilçelerde uzun süreli teknik ve fiziki takip yürüttü.





İki ayı aşkındır yürütülen çalışma kapsamında, iletişimin denetlenmesi tedbirleri uygulandı, ara yakalamalarla suç faaliyetleri deşifre edildi ve örgütlü yapı tüm yönleriyle ortaya çıkarıldı.



Şüphelilere yönelik 6 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyondaki aramalarda, 491 sentetik hap, 17 gram uyuşturucu maddesi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve 7 cep telefonu ele geçirildi.



Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

