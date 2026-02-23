Sakarya'da Çark Caddesi ramazana özel ışıklandırıldı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Çark Caddesi ramazan ayına özel olarak süslendi.
Giriş: 23.02.2026 - 15:58 Güncelleme:
Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Çark Caddesi ramazan ayına özel olarak süslendi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından "on bir ayın sultanı" ramazan ayı dolayısıyla Çark Caddesi'nde çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, ramazanın manevi iklimini yansıtmak adına caddeye ramazan ayı temalı ışık süslemeleri yerleştirildi.
Ay yıldız, hilal ve "Hoşgeldin ya Şehr-i Ramazan" yazılı motifler, ramazan ayı boyunca caddede yer alacak.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri