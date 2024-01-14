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        Beşiktaş - Karagümrük maçının yazar yorumları

        Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos yönetiminde çıktığı ilk maçı kazandı. Siyah-beyazlılar, sahasında mücadele ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorla mağlup etti. Beşiktaş bu sonuçla Tüpraş Stadyumu'nda ligde 3 maç sonra kazandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2024 - 11:20 Güncelleme: 14.01.2024 - 11:20
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        UĞUR MELEKE: Serdar Topraktepe yönetimindeki Hatay-Kasımpaşa-Rize maçlarının bir özelliği de hücumdaki ana planın Semih olmasıydı. Bu maçta da Beşiktaş’ın kalbiydi-beyniydi, her şeyiydi Semih. Siyah beyazlıların neredeyse tüm hücumları Semih-Rashica ile kanatlardan geldi. İlk devrede kenar ortalarında zaman zaman Emre Bilgin’in deneyimsizliğinin katkısıyla pozisyonlar buldular. İkinci yarıda 45-65 arasındaysa takımı da aldılar arkalarına. İkinci devrenin başında tutum değiştiren, daha fazla isteyen ve daha çok ısıran bir Beşiktaş vardı sahada. Bu da Semih’le Rashica’nın daha fazla topla buluşmalarını, 20 dakika sonunda da tabelaya iki gol yazmalarını sağladı.

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        ATTİLA GÖKÇE: Ağır travmalardan, kırık dökük umutlardan, güvensizlik ve ümitsizlik yaratan sarsıntılı tablolardan sonra çaresizliğin isyanına, aklın ipine tutunuyor Beşiktaş… Portekiz’in kurt hocası Fernando Santos’u getiriyor İstanbul’a… Siyah-beyazlılarda her şey terse dönüyor. Pozitif enerji yayılıyor stada. Beşiktaş koşar adım, canla başla çalışarak, savaşarak Fatih Karagümrük’ü ağırlıyor evinde…

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        Fernando Santos, sahaya çıkan tüm oyuncularının omuzuna vurdu, ”Ben buradayım, sizinle beraberim” dedi. Bu omuza vurup, fiziksel sevgi darbelerini indirmenin yönetim dilindeki karşılığı şu: “Çocuk, benim için değerlisin. Sana ihtiyacım var!” İşte futbol takımının sezon içindeki tüm hocalarından beklediği belki de alamadığı mesaj bu… O mesaj çok iş yaptı bu maçta.

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        GÜNTEKİN ONAY: Beşiktaş, dar ve eksik kadrosuna rağmen iyi bir takım kimyası yakaladı. Fernando Santos, 2 maçta izlediği oyuncu performansından memnundur. Futbolcu grubu, artık pabucun pahalı olduğunun farkında. Çünkü bundan sonra gidecek olanların kendileri olacağının farkındalar. Fernando Santos, önümüzdeki sezon burada olacak. Futbolcular kalıcı olmak istiyorsa formanın hakkını vermeli.

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        ERMAN TOROĞLU: Yeni teknik adam Fernando Santos'un bayağı bir işi var. Bir oyuncu seyrediyorum Semih diye. Adam tepeden tırnağa futbolcu. Fiziği de iyi. Şu ana kadar neden fazla şans bulamamış inanamıyorum. Bu çocuğun neden oynatılmadığını sorduğum zaman da Beşiktaş'ın neden çok teknik direktör değiştirdiğini daha iyi anlıyorum.

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        Peki teknik direktörler bu tarz oyuncuları fark edemiyor, hakemler fark ediyor mu? Hayır. Bu çocuk karşısındaki oyuncuyu 3 sefer eze eze geziyor. Karşısında faul yapan oyuncuya kart gösteremiyor. Neden? Çünkü futbol bilgisi yok. Oynayana değil oynatmayana prim veriyor hakem. Seyirci yine desteğini sürdürdü. Bu yeni teknik adama destek vermek demektir. Oynayan futbolcular da giren-çıkanlar da ellerinden geldiğince mücadale etti.

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        MEHMET ÖZDİLEK: İlk önce şunu söyleyelim ki gecenin kahramanı Semih Kılıçsoy. Hepimizin ortak düşüncesi. Çıkana kadar 22 oyuncunun en iyi oyuncusuydu. Semih her hafta üstüne koyarak gelişimine katkı sağlıyor. Bunu golle süslemesi de ciddi moral olur bir oyuncuya. Beşiktaş takımı 50 ila 65 arasında 2-0'ı yakaladı. 15 dakikalık süreçte maçı kopardı. Burada Semih'in birinci golü ve ikinci goldeki asisti maçın skorunu belirleyici en önemli unsurdu.

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        RIDVAN DİLMEN: Fernando Santos iyi oyun iyi topçularla oynanır mentalitesinde bir teknik direktör. Fernando Santos'un sezon boyunca vazgeçmeyeceği oyuncular listesinde ilk sırada Salih Uçan'ı ikinci sırada Rachid Ghezzal'ı görüyorum. Ben Fernando Santos'un, 10 numara ve santrfor transferi isteyeceğini düşünüyorum.

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        İBRAHİM YILDIZ: Beşiktaş’ın yetenekli isimleri, yakaladıkları fırsatları değerlendirince Karagümrük'ün çabası boşa gitti. Siyah-Beyazlılar kötü gidişin ardından, artık bu iş böyle olmaz dercesine sahaya karakter koyuyor. Daha fazla koşuyorlar. Mücadeleden kaçmıyorlar.

        10

        İlk yarı 3 net gol pozisyonu bunun somut göstergesi. Cenk ve Salih’in direkten dönen topları oyuncular için şanssızlıktı. Kaleci Emre ile karşı karşıya kalan Gedson’un kaçırdığı gol ise beceriksizlikti. Karşılaşmada gol perdesini genç oyuncu Semih açtı. Zor durumda attığı şut ağlarla buluştu. Semih, sezonun geri kalan bölümünde adından çok daha fazla söz ettirecektir. Yetenekli olduğu ortada. Hızlı, güçlü ve teknik özellikleri yanı sıra, gol becerisi var.

        11

        Asıl soru ise, bu genç oyuncu bugüne dek neden ilk 11’de oynatılmadı. Altyapı antrenörü Serdar Topraktepe olmasa Semih’i göremeyecektik. Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay genç Semih’i görmezden gelmiş anlaşılan.

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