Bülent Ersoy'un Zeki Müren yorumu tepki çekti Bülent Ersoy, 1996'da vefat eden Zeki Müren ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ersoy'un Müren hakkındaki yorumu tepki çekti. Ersoy, 'Sanat Güneşi' Müren hakkında; "Acımasız ve kıskançtı, bana olan kıskançlığından öldü" yorumunda bulundu

Bülent Ersoy'un 1996'da vefat eden Zeki Müren ile ilgili açıklamaları tepki çekti. Ersoy, 'Sanat Güneşi' Müren hakkında; "Acımasız ve kıskançtı" yorumunda bulundu.

Bülent Ersoy, Zeki Müren hakkında şu yorumları yaptı;

• Müzeyyen Senar bana; "Benim yerimi alacaksın" derdi. Zeki Müren de bunu duyunca "Allah’ım bu Japon’un canını al’ demiş benim için. O, bana ‘Japon Çiçeği’ derdi.

• Çalışanlarına eski televizyonunu vermiş, sonra da; "Siz bunu benden çaldınız?" diye şikâyetçi olmuş. Bütün çalışanları falakaya çekmişler. Zeki Müren, acımasız bir insandı.

• Bana olan kıskançlığından öldü.

Zeki Müren’in yeğeni Özlem Güner, açıklamaları nedeniyle Bülent Ersoy’a tepki gösterdi; “Böyle bir efsanenin ardından konuşulanlar son derece üzücü. Biz dayımla bu ismi (Bülent Ersoy) hiç konuşmazdık. Zeki Müren kimseyi kıskanmazdı. Öyle büyük bir çınardan nemalanmak isteyenler hep olacaktır. Başka türlü gündeme gelemeyenler onun adını kullanarak gündeme gelmeye çalışıyor.

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