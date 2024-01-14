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        Sakarya'da iki katlı müstakil ev yangında hasar gördü

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 13:18 Güncelleme: 14.01.2024 - 13:18
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        Sakarya'da iki katlı müstakil ev yangında hasar gördü
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        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

        Selahiye Mahallesi Uzel Sokak'ta İ.T'ye (47) ait iki katlı müstakil evde kimsenin olmadığı sırada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Kentin birçok yerinden görülen dumanları fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, müstakil ev büyük çapta hasar gördü.

        Yangının elektrik kontağından veya sobadan çıktığı değerlendiriliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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