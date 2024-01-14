Fenerbahçe, Gaziantep FK'ye konuk olacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında bu akşam deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

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Ligde son 2 maçında İstanbulspor'u 5-1, Konyaspor'u ise 7-1 ile geçen sarı-lacivertliler, Gaziantep FK engelini de geçerek zirvede avantajını korumayı hedefliyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibi, 50 puanla takipçisi Galatasaray'ın 2 puan önünde lider durumda bulunuyor. 19 lig maçında 16 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, rakip fileleri 56 kez havalandırırken kalesinde ise 16 gol gördü.