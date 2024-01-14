Son dakika hava durumu: Yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma uyarısı! Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu bugün nasıl?

Son dakika hava durumu: Yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma uyarısı! Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu bugün nasıl?

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma uyarısı! Meteoroloji'den 3 kritik uyarı geldi. Açıklamada, iç bölgelerde buzlanma, Hakkari ve çevresinde de yoğun kar yağışı beklendiğini kaydedildi. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da da çığ tehlikesi bulunduğu belirtildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin doğusu ile zamanla güney kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunun aralıklı kar yağışlı, gece saatlerinde Hatay, Antalya'nın doğu çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın kıyı ilçelerinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Şırnak'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde de buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Öte yandan Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda da çığ tehlikesi bulunduğu kaydedildi.

REKLAM ÜÇ KRİTİK İKAZ Açıklamada, yağışların Şırnak'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir