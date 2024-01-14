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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Suriye'de 7 terörist etkisiz! - Haberler

        Son dakika haberi MSB duyurdu! Suriye'de 7 terörist etkisiz

        Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 13:10 Güncelleme: 14.01.2024 - 13:22
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        MSB duyurdu! Suriye'de 7 terörist etkisiz
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        Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçik, sızma girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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