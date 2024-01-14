Son dakika haberi MSB duyurdu! Suriye'de 7 terörist etkisiz
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi
Giriş: 14.01.2024 - 13:10 Güncelleme: 14.01.2024 - 13:22
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçik, sızma girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.