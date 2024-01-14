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        Haberler Gündem Güvenlik MİT'ten son dakika Süleymaniye'de operasyon: PKK/KCK mensubu Hasan Seburi etkisiz - Güncel haberler

        Son dakika haberi MİT'ten Süleymaniye'de bir operasyon daha!

        MİT, Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama, keşif ve gözetleme faaliyeti yürüttüğü tespit edilen terör örgütü PKK/KCK mensubu Hasan Seburi'yi, Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 14.01.2024 - 10:05 Güncelleme: 14.01.2024 - 10:23
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        MİT'ten Süleymaniye'de bir operasyon daha!
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        Milli İstihbarat Teşkilatı, son dönemde Irak’ta kurduğu istihbarat ağı aracılığıyla Süleymaniye ve çevresinde çok sayıda teröristi listeden sildi.

        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre Irak Pencevin kırsalında faaliyet gösteren, örgüte 2023’te İran’dan katılan Redur Baz kod Hasan Seburi, MİT tarafından Süleymaniye’de nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

        Örgüte yeni katılan Hasan Seburi, MİT’in saha ajanları tarafından takibe alındı. Teröristin, istihbarat toplama ve keşif/gözetleme faaliyetlerinde kullanılmak üzere eğitim aldığı tespit edildi. İran asıllı Redur Baz kod Hasan Seburi’ye operasyon düzenlenmesi için düğmeye basıldı.

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        PKK/KCK mensubu Hasan Seburi’nin yeri, MİT’in örgüt içerisindeki saha ajanları tarafından tespit edildi. Türkiye’ye yönelik istihbarat toplama, keşif/gözetleme faaliyetlerinde kullanılması planlanan terörist, MİT tarafından nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

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