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"ESKİDEN SAMİMİ DUYGULAR VARDI, 1990'LAR O YÜZDEN SEVİLDİ" 1990'lardaki şarkılara da değinen müzisyen; "O dönem tabii şarkılarda samimi duygular vardı. Pop müziğinin yeni patlama yaptığı dönemlerdi. Teknoloji bu kadar gelişmemişti. Gerçek bir emek ve ruh vardı. Günümüz müzikleri de kötü değil ama şarkıya ruhunu koymadıktan sonra o eser kalıcı olmuyor. 1990'ların kalıcı olmasının nedeniydi buydu bence" yorumunu yaptı.

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Şahsenem, 2000’de 'Efsane Aşk', 2006’da 'Kısasa Kısas' ve 2010'da 'Her şey Boş' albümlerini çıkaran Şahnesem, 'O Bu Gece Gelecek' ve 'Gözyaşlarım Anlatır' ve 'Yüreğim Meskendir Aşka' gibi şarkılarım birçok insanın hayatından bir parçası ve birçok anısı da şarkılarımla oluştu belki de..." ifadelerini kullandı.