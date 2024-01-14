Şahsenem: Eşimi sınavdan geçirdim öyle evlendim
'O Bu Gece Gelecek' ve 'Gözyaşlarım Anlatır' şarkılarıyla 1990'lı yıllara damga vuran Şahsenem ile konuştuk. Ünlü şarkıcı hem sanat hem de özel hayatına dair merak edilenleri anlattı
Kendine has tarzıyla Türk pop müziğine özgün bir yorum katan Şahsenem, 1996'da çıkardığı 'Seyyah' isimli albümüyle büyük ses getirdi. 'O Bu Gece Gelecek' ve 'Gözyaşlarım Anlatır' şarkılarıyla müzik sektörüne damga vurdu.
Özbekistan'dan Türkiye'ye gelip büyük bir hayran kitlesine kısa sürede ulaşan şarkıcıyla konuştuk. Şahnesem ile zamanı geriye sardık ve nostalji yolculuğu yaptık.
Dokuz çocuklu bir ailenin sekizinci çocuğu olarak dünyaya gelen Şahsenem'in müzikal yolculuğundaki en önemli kırılma 16 yaşındayken Özbek pop sanatçısı Batır Zakirov adına düzenlenen yarışmada birinci olmasıymış.
AİLESİ İSTEMEDİ AMA O HAYALİNİN PEŞİNDEN GİTTİ
Ailesi onun şarkıcı olmasına karşı çıksa da o arzusunun peşinden koşmuş. "Akacak kan damarda durmadı" diyen Şahsanem, "El Harezmi Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Oyunculuk, dans eğitmenliği ve üniversitede öğretim görevliliği yapıyordum ancak müzik hep tutkumdu. Özbek halk ve sanat müziklerini Batı sentezi ile harmanlıyordum. Ailem karşı çıksa da hayalim de Avrupa'ya açılmaktı. 1992'de Adana'daki Türk Ocakları bir aylık bir turne için beni Türkiye'ye davet etmişti. Turne sonrasında da Türkiye'de kalmaya karar verdim" ifadelerini kullandı.
"TEMİZLİKÇİLİK DE TEZGÂHTARLIK DA YAPTIM"
Özbekistan'daki şöhretini geride bırakıp İstanbul'a yerleşen ve Türkçe öğrenmeye başlayan şarkıcı; "Özbekistan'da pek çok projeyi yarıda bırakıp geldim. Kariyerimin zirvesindeydim ama Türkiye'de beni kimse tanımıyordu. Hemen dilimi geliştirmeye başladım. Yaklaşık 4 yıl boyunca şarkı söylemedim, bu süre zarfında da Türkiye Türkçe'sini ve buradaki hayatı öğrendim. Temizlikçilikten, tezgahtarlığa kadar pek çok işte çalıştım. Hem buradaki insanları hem de Türkçe'yi öğrendim" diye konuştu.
1996’da ilk albümü 'Seyyah'ı çıkaran Şahsenem; "Levent'te borsa şirketinde çaycılık yapıyordum. Şirket batınca binayı Klip Müzik satın aldı. Çay ocağında da Özbekistan'daki afişlerimi asmıştım. Burhan Şeşen ile orada tanıştım ve bana albüm teklifinde bulundu" dedi.
ÇIKIŞ ŞARKISINI ÇOCUKLAR SEÇTİ
Ardından; "Bu Özbek kızı, Özbekçe mi, Azerice mi söyleyecek?" diye yapım şirketinin kaygısı vardı. 12 şarkı hazırlamıştık. Şarkılarımı çocuklara dinlettiler. 'Çocukların aklında hangi şarkının nakaratı kalırsa o şarkıyla çıkış yapacağız' dediler. Leyla Tuna’nın yazdığı 'O Bu Gece Gelecek'i şarkısını seçtiler" diye konuştu.
Albüm sonrasında büyük şöhret yakalayan Şahsenem, sokakta yürümekte zorlandığını söyledi. O dönem evimi değiştirmek zorunda kaldığını belirten şarkıcı; "Türk halkı beni çok benimsedi. Kasetlerim milyonlarca kişi tarafından dinlendi. İlgi o kadar yoğundu ki, evimi öğrenenler kapıma kadar gelip kapı deliğinden beni görmeye çalışıyordu" dedi.
Kıyafetleri, şapkaları, taçları ve kemerleriyle Orta Asya kültürünü yaşatmaya çalıştığını vurgulayan Şahsenem; "Benim için 'Orta Asya Kraliçesi' lakabını taktılar. Bir kültürün temsilcisi olmaya çalıştım" şeklinde sözlerini sürdürdü.
"ESKİDEN SAMİMİ DUYGULAR VARDI, 1990'LAR O YÜZDEN SEVİLDİ"
1990'lardaki şarkılara da değinen müzisyen; "O dönem tabii şarkılarda samimi duygular vardı. Pop müziğinin yeni patlama yaptığı dönemlerdi. Teknoloji bu kadar gelişmemişti. Gerçek bir emek ve ruh vardı. Günümüz müzikleri de kötü değil ama şarkıya ruhunu koymadıktan sonra o eser kalıcı olmuyor. 1990'ların kalıcı olmasının nedeniydi buydu bence" yorumunu yaptı.
Şahsenem, 2000’de 'Efsane Aşk', 2006’da 'Kısasa Kısas' ve 2010'da 'Her şey Boş' albümlerini çıkaran Şahnesem, 'O Bu Gece Gelecek' ve 'Gözyaşlarım Anlatır' ve 'Yüreğim Meskendir Aşka' gibi şarkılarım birçok insanın hayatından bir parçası ve birçok anısı da şarkılarımla oluştu belki de..." ifadelerini kullandı.
"EŞİMİ SINAVDAN GEÇİRDİM ÖYLE EVLENDİM"
2007'de ressam Armin Han ile evlenen Şahsenem, bir itirafta da bulundu. Şarkıcı, "Geçmişte yaşadığım bazı şeyler nedeniyle evliliğe karşı inancımı kaybetmiştim. Eşimle bunu yendim. 5 yıl boyunca eşimi sınadım, sınavdan geçirdim' diyebilirim. 'Param olmadan beni sever mi?' diye... Bu sınavların hepsini geçti ve ruh eşim oldu. Gerçek mutluluğu onunla yakaladım" dedi.
Eşinin, eski evliliğinden Anıl adında bir oğlu olduğunu söyleyen şarkıcı; "Onu öz oğlum gibi büyüttüm. Üniversite eğitimini İngilizce tercümanlık üzerine sürdürüyor. O yüzden de bir süre sahnelerden uzak kaldım. Geleceğe çok hayırlı bir evlat yetiştirdim. Hem sanatçı hem de anne oldum" açıklamasında bulundu.
"Geçmişte yaşadığım hiçbir şeyden pişman değilim, 'keşke'lerim de yok" diyen Şahsenem, sokakta kendisini hâlâ tanıyanların olmasından dolayı mutlu olduğunu da dile getirdi.
EVİNDE 70 KUŞU VAR
Yaşamını şimdilerde Şişli Kurtuluş'ta sürdüren Şahsenem, evinde yaklaşık 70 kuşun yanı sıra kaplumbağa ve balık da besliyormuş. Şarkıcı, her gün evinin önündeki sokak hayvanlarını beslediğini de sözlerine ekledi.
Şarkıcı, 'Bitsin Artık' isimli single'ı için stüdyoya girmiş ve yakın zamanda da parçasını çıkaracağını söyledi: Güzel bir şarkıyla geliyorum...