Mersin'de otomobilin çarptığı 2 genç yaşamını yitirdi
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde otomobilin çarpması sonucu 2 genç hayatını kaybetti
Giriş: 14.01.2024 - 00:21 Güncelleme: 14.01.2024 - 00:21
B.S. idaresindeki otomobil, Adanalıoğlu Mahallesi D-400 kara yolunda karşıya geçmeye çalışan 2 kişiye çarptı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kazada Abdulhaluk Ölmez (20) ve Şükran Tonk'un (20) hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazeler, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.