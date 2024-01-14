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        Haberler Gündem Mersin'de otomobilin çarptığı 2 genç yaşamını yitirdi - Güncel haberler

        Mersin'de otomobilin çarptığı 2 genç yaşamını yitirdi

        Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde otomobilin çarpması sonucu 2 genç hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 00:21 Güncelleme: 14.01.2024 - 00:21
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        Otomobilin çarptığı 2 genç öldü
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        B.S. idaresindeki otomobil, Adanalıoğlu Mahallesi D-400 kara yolunda karşıya geçmeye çalışan 2 kişiye çarptı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, kazada Abdulhaluk Ölmez (20) ve Şükran Tonk'un (20) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenazeler, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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