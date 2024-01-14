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        Haberler Gündem MİT'ten Suriye'de PKK'ya operasyon! 23 terör hedefi imha edildi

        Son dakika haberi MİT'ten Suriye'de PKK'ya operasyon! 23 terör hedefi imha edildi

        MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan aralarında kritik altyapı tesisi, kontrol noktası, sözde askeri nokta bulunan 23 hedefi imha etti.

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 14.01.2024 - 19:54 Güncelleme: 14.01.2024 - 20:16
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        MİT'ten Suriye'de PKK'ya operasyon! 23 terör hedefi imha edildi
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        MİT, söz konusu operasyonlarda Suriye’de PKK/YPG kontrolünde örgüte ait sözde askeri, istihbarat, enerji/altyapı tesisi, cephane noktaları gibi stratejik hedeflerin yanı sıra örgütte sorumlu düzeyde faaliyet yürüten şahısları hedef aldı.

        23 HEDEF İMHA EDİLDİ

        MİT Suriye’de, PKK/YPG’ye ait terör amaçlı kullanılan 5 kritik altyapı tesisi, 3 kontrol noktası, 8 askeri nokta, 2 mühimmat deposu, 2 lojistik deposu, 2 teknik araç deposu ve 1 tünel/mevzilendirme çalışmalarında kullanılan araç olmak üzere toplamda terör örgütüne ait 23 hedefi imha etti.

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